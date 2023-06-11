Özellikle Scimitar Capital, büyük bir kripto para yatırım şirketi, son dönemdeki çöküşte önemli bir rol oynadığı iddia ediliyor. Şirketin, çoğunluğu altcoin'lerden oluşan yaklaşık 2 milyar dolarlık bir satış yaptığı ve sonrasında tüm kripto varlıklarını tasfiye etme kararı aldığı belirtiliyor.

Bu tasfiye kararının ardından, piyasada ciddi bir altcoin çöküşü gözlendi. Scimitar Capital, kripto varlık portföyünü tasfiye ettiğini ve fon yatırımcılarına paralarını geri iade edeceğini açıkladı. Şirketin bu adımı, altcoin piyasasında önemli bir düşüşe neden oldu.

Konuyla ilgili olarak Changpeng Zhao, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Ancak detaylar henüz açıklanmadı. Binance CEO'sunun bu konuda ne düşündüğünü ve sonraki adımlarının neler olacağını öğrenmek için takipte kalın.

Düzenleyici baskılara rağmen, Binance CEO'su CZ'nin kripto para piyasalarındaki dalgalanmalara karşı tavrı ve öngörüleri, sektördeki diğer liderler ve yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.