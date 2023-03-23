Dünyanın lider blokzincir ekosistemi ve kripto para altyapı sağlayıcısı Binance, blokzincir, web3 ve kriptoya ilgi duyan meraklılarının bir araya geldiği Binance Angel topluluğu üyelerinin ilham veren hikayelerini paylaştı. Binance lideri Patricia, “Eğer kripto hakkında tutkuluysanız, diğer insanlara yardımcı olmayı ve onları eğitmeyi seviyorsanız, paranın özgürlüğünü arttırmaya yardımcı olmak istiyorsanız, tam da aradığımız kişisiniz demektir.” diyerek Türkiye’de Binance Angel olmak isteyenlere tavsiyelerde bulundu. Uzun süredir araştırmalar yaptığını aktaran Patricia, ‘’Bitcoin ile ilk tanışmam oldukça eskiye dayanıyor. Sürekli bilgisayarlar ve teknoloji hakkında konuştuğum bir arkadaşım vardı ve bir gün bana ‘şu internet parası’ndan haberim olup olmadığını sordu. Konuyu oldukça heyecan verici buldum ve bulabildiğim her türlü bilgiyi araştırdım ancak o zamanlar bunu bulması o kadar da kolay sayılmazdı. O günden beri ne zaman ‘Bitcoin’ kelimesini duysam heyecanlanıyordum ancak finans hakkında hiçbir bilgim yoktu ve hem derslerim hem de işim arasında bu alana yatıracak çok fazla zamanım yoktu.’’ dedi. Odağını tamamen kripto paralar ve NFT’lere yönelten Binance Angel Rcliko ise, sektörde sabretmenin oldukça önemli olduğunun altını çiziyor. Rcliko, kripto ekosistemini ‘’Bir insanın hayatını kökten değiştirebilecek bir yer ve geleceğin en parlak alanı’’ olarak tanımlıyor. Binance Türkiye’deki özellikle kadınlara tavsiyelerini aktaran Rcliko, ‘’Binance Türkiye Telegram gruplarımıza katılmaları için çok daha fazla kadın kullanıcı arkadaşlarımızı bekliyorum. İster NFT, ister kripto paralar fark etmez; blokzincir dünyasının hangi taraflarıyla ilgileniyor olursanız olun, çok fazla şey öğrenebileceğiniz ve yolculuğunuzda size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacak insanların olduğu bir topluluğumuz var.’’ dedi.