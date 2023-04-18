Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Rize’nin Çayeli ilçesinde vatandaşlarımız ve esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. Hoş sohbetleri, misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, hayırlı ve bol kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çayeli ziyareti sırasında, Binali Yıldırım, vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinledi, beklentileri ve talepleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca, esnafın işlerinin nasıl gittiği ve ilçede yaşanan gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Yıldırım, ilçe esnafının misafirperverliğine ve hoş sohbetlerine teşekkür ederek, kendilerine hayırlı ve bol kazançlar diledi. Çayeli ziyareti, Yıldırım'ın Rize ve çevre ilçelerde gerçekleştirdiği temaslarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ