AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, son kez çıktığı TBMM kürsüsünde bayrak açıp İstiklal Marşı okudu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü ve '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' kutlamaları çerçevesinde, pazar günü özel gündemle toplandı. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan genel seçimlerde AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmeyen Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda son konuşmasını gerçekleştirdi.

Yıldırım konuşmasının ilgili bölümünde şunları söyledi:

'Siyaset; elbette yarışmayı, rekabeti beraberinde getiriyor. Bu anlaşılabilir. Anormal olan nefret dilidir, ayrıştırıcılıktır, kırıcı yıkıcı eleştirilerdir. Seçime gidiyoruz. Kimin ne yapacağını ne yapamayacağını milletimiz ezbere biliyor. Bütün siyasetçilerden beklentimiz, 86 milyon vatandaşımızın sahip çıkacağı bir siyasi dil kullanılmasıdır” dedi.

Yıldırım ayrıca; “5 yıllık bir tecrübeden sonra tabii ki sistem değişikliğinde düzeltilmesi gereken konular olmuştur. Bunlar da gelecek Meclis’in gündeminde olmaya devam edecektir' Konuşmasının sonunda kağıda bakarak İstiklal Marşı okuyan Yıldırım'ın 'O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak' yerine, 'O benim milletimindir…' dediği görüldü.