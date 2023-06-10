Yıldırım ayrıca, Ankara'daki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 işçi için taziye dileklerini sundu.

Konuşmasında Merkez Efendi'ye de değinen Yıldırım, onun 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşadığını ve o dönemde birçok şehirde eğitim gördüğünü ve verdiğini hatırlattı.

Yıldırım, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün bu ülkeyi işgalden kurtardığını ve Cumhuriyet'i kurduğunu vurgulayarak, Cumhuriyet'in 100. yılında bayrağı devralan ve Cumhuriyet'i Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak liderin de Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade etti. Erdoğan'ın liderliğinde, Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının ortaya koyduğu vizyonu 21. yüzyıla taşıyacaklarını belirtti.

Binali Yıldırım ayrıca, Türkiye'nin önemli altyapı projelerini anarak, "Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu, hızlı treni, tünelleri, köprüleri, gönülleri, yolları da yaptık. Elhamdülillah milletimiz de bunu takdir etti ve 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı'mızı tekrar seçti," dedi.

9 gün sürecek olan festival, konser, seminer,

atölye çalışmaları, dinleti, kültür gezisi, gösteri, yarışma ve çeşitli etkinliklerle katılımcıları ağırlayacak. Festivalde Alişan, İkilem, Kutsi ve Volkan Arslan gibi popüler isimler sahne alacak.

Binali Yıldırım, konuşmasının ardından Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte festivalde geleneksel mesir macunu dağıttı.

Yıldırım, son olarak, "Artık seçimler geride kaldı. Önümüzdeki 5 yıl boyunca, insanların geçimini, memleket meselelerini ve insanların hayallerini gerçeğe dönüştürecek projeleri konuşacağız. Bu konuda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz," dedi.