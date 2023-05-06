Yıldırım, The Economist’in “Erdoğan gitmelidir” şeklindeki kapağı hakkında, "Batının yıllardır bu topraklarda yapmak istediği operasyonlara engel olan bir lider var: Recep Tayyip Erdoğan. Onlara göre 14 Mayıs köprüden önce son çıkış. Batı bizim iç işlerimize neden karışıyor? Onların oy hakkı mı var? Kim onlara bu hakkı veriyor? Erdoğan'ın arkasında dağlar gibi bir millet var. Terörü sınırlarımıza gelmeden durdurmuş bir Türkiye var. Rusya ile ilişkilerini geliştirmiş, Türk devletleri ile ilişkilerini geliştiren bir Türkiye var. Bu Batı'yı rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ