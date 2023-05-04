AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Üç Dönem Kuralı için, “Üç dönemi geçenler de dahil toplam 65 arkadaşımız bu fasıldan liste dışı kaldı. 285 milletvekilimizden demek ki sadece 104'ü tekrar aday gösterildi. Yaklaşık olarak üçte ikisi değişti. Bu değişimde üç dönemin payı 65, geriye kalan 186 civarında da milletvekili olup da tekrar aday yapmadıklarımız var. Değişim ve gençleştirme. Sahanın talepleri dikkate alındı. Temayüller yapıldı, komisyonlar değerlendirme yaptı. Üçüncü bir gözle seçim bölgesinde yapılan araştırmalar, anketler dikkate alındı. İsim vermeden, “Kimi şehrinizde, bölgenizde milletvekili görmek istersiniz?” diye sorular soruldu. Mülakatlarda 'Siz olmasanız kim olurdu?' diye sorular soruldu. Amaç sahada olabildiğince erişimi yaygın olan adayları, daha fazla destek sağlayacak adayları belirlemek. Bu doğrultuda üçte iki civarında bir değişim oldu.” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Üç dönemde istisna uygulanmadı. Bütün isimlere, grup başkanı, grup başkanvekilleri, genel başkan yardımcıları. Ben partinin genel başkanlığını da yaptım. Burada bir karar alınırsa bu kararın sonuna kadar arkasında olmak daha hakkaniyete uygun bir şey. O bakımdan herhangi sıkıntımız yok. Kaldı ki AK Parti'de siyaset sadece milletvekilliğiyle yapılmıyor. Ben genel başkanvekili olarak görevime devam ediyorum. Bizim partide milletvekili olursun, olmazsın, ara verip tekrar olursun. Siyaset uzun soluklu iştir. Kısa dönemli değişikliklere takılırsanız siyaset yapmanız gereği kalmaz." dedi.

"Seçimin ilk turda Cumhur İttifakı lehine biteceğine düşünüyorum." diyen Yıldırım, " İlk turda biz seçimi alırız." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, Kızılay Başkanı Kerem Kınık için ise, "Kızılay 150 yıllık geçmişi var. Kızılay'la ilgili benim kafam çok berrak. Kızılay bu geçmiş içinde zaman zaman maalesef kötü durumlara düştü. Bizim iktidarımız öncesinde de Kızılay'da taht kavgaları çok oldu. Biz geldik kuruma ciddi saygınlık kazandırdığımız gibi imkanlarını da çok artırdık. Son depremde yaşanan olay hiçbir şekilde akıl sahibi insanın kabul edebileceği bir şey değil. Elindeki çadırları parayla başkasına vermek. Kendi ihtiyacın varken onun üzerinden ticaret yapma yoluna gitmek akla izana uyacak bir şey değil. Başkanın bu şartlar altında bırakması gerektiğini bakanlardan söyleyenler oldu. Benim kanaatimde kurumu fazla yıpratmadan kenara çekilmesi iyi olur." dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ