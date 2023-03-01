Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’taki çalışmalarını Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Afet Koordinasyon Merkezi’nde yürüten Bornova Belediyesi ekipleri, bölgeye 300’e yakın çadır ulaştırdı. Kentteki ilgili kurumlarla iletişime geçilerek engelli çocuğu bulunan 45 depremzede aile ile bağlantı kuruldu ve ihtiyaç duydukları 45 çadırın kurulumu gerçekleştirildi. Ailelere gıda yardımı da yapılırken çocuklara oyuncak dağıtıldı.

ŞARTLAR SİZLER İÇİN DAHA DA AĞIR

Çalışmaları bizzat yerinde takip eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, yaşamlarını zor şartlar altında sürdüren depremzede ailelere moral verdi. Yaşanan felaketin çok büyük olduğunu ifade eden Başkan İduğ, “10 ilde büyük yıkım oldu ve biz Bornova Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla sizlerin yaralarını sarmak için buradayız. Yaşam şartları özellikle sizler için çok daha ağır. Bu anlamda özel özel bir çalışmayla yanınızda olmak istedik. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız” dedi.

ALLAH HEPİNİZDEN RAZI OLSUN

Depremzede aileler de kendilerine sıcak elleri ile dokunan Bornova Belediyesi’ne ve Başkan Mustafa İduğ’a teşekkür ederek; “Engelli çocuklarımızın bakımı afet şartları altında daha da zor. Çok uzaklardan buralara geldiniz ve bize destek verdiniz. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi