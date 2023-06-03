6-9 Haziran 2023 BİM aktüel kataloğunda birçok indirimli ürün yer alacak. Bu ürünler arasında çay makinası, tost makinası ve 4 tekerlekli valiz seti, çatal kaşık bıçak takımı,12 kişilik yemek takımı, nevresim takımı gibi çeşitli ürünler bulunuyor.
6-9 Haziran 2023 tarihleri arasında BİM aktüel kataloğunda birçok indirimli ürün yer alacak. İşte bu katalogda bulunan indirimli ürünlerin tam listesi:
- Orta Boy Valiz: 495 TL
- Küçük Boy Valiz: 345 TL
- Letoon Erkek Spor Ayakkabı: 239 TL
- Esem Comfort Kadın Sandalet: 145 TL
- Akınal Bella Kadın-Erkek-Çocuk Tek Fiyat Terlik: 59 TL
- Kadın Spor Ayakkabı: 209 TL
- Kadın Eşofman Alt: 89 TL
- Kadın Fitilli Pantolon: 44,50 TL
- Casilli Kadın Kırinkıl Takım: 139 TL
- Kadın Kapri Pijama Takım: 129 TL
- Erkek Eşofman Alt: 89 TL
- Kadın-Erkek Modal Tişört: 69 TL
- Ören Bayan Yazma: 34,50 TL
- Microfiber Bulaşık Altlığı: 19,50 TL
- Sineklik Yaması: 19,50 TL
- Kapı Önü Paspası: 37,50 TL
- Kadın Ayakkabı Kutusu: 22,50 TL
- Erkek Ayakkabı Kutusu: 29,50 TL
- Okyanus Home Seyahat Ürünleri: 8,50 TL
- Hobby Life Tekli Ayakkabı Rampası: 9,50 TL
- Masa Örtüsü: 34,50 TL
- İkili Havlu Set: 49,50 TL
- Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 69 TL
- Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti: 229 TL
- Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 89 TL
- Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti: 289 TL
- Fakir Hızlı Cila 750 ml: Araç yüzeyinde parlaklık elde etmek için ideal.
- Fakir Çeyiz Paketi: Ev ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmış bir set. Fiyatı 2599 TL.
Mutfak ve ev ürünleri:
- Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler: 129 TL.
- Sütlük 14 cm: 59 TL.
- Benante 4'lü Yuvarlak Çerezlik: 65 TL.
- Benante Çay Tabağı 6'lı: 89 TL.
- Glass in Love Cam Elma Şekilli Kupa Seti 6'lı: 55 TL.
- Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 cc: 22,50 TL.
- Colorina 2 Katlı Kurabiyelik: 79 TL.
- Ayaklı Kek Tabağı 26 cm: 69 TL.
- Basmalı Otomatik Çırpıcı: 39,50 TL.
- Okyanus Home Silikon Ürün Çeşitleri: 17,50 TL.
- Saban Kapaklı Mikser Kabı: 29,50 TL.
- Kelebek Kapaklı Cam Şekerlik: 26,50 TL.
- Paşabahçe Kapaksız Kavanozlar: Farklı hacimlere göre sırasıyla 6,50 TL, 7,50 TL ve 8,50 TL.
BİM'in indirim kataloğunda yer alacak oyuncaklar, kitaplar ve balonlardan oluşuyor.
MGS Oyuncak Neşeli Evim: 69 TL MGS Oyuncak Piknik Seti: 62,50 TL MGS Oyuncak Market Seti: 62,50 TL Barbie Chelsea Seyahatte Bebek ve Aksesuarları: 129 TL Uno Express: 39,50 TL Şimşek Toys Konuşan Nazlı Bebek: 139 TL MGS Oyuncak Güzellik Seti: 49 TL MGS Luna ve Park Seti: 99 TL Puzzle City: 89 TL Momo Hafıza Oyunu: 45 TL Momo Dörtlü Puzzle: 45 TL MGS Oyuncak Fırçalı Temizlik Seti: 59 TL MGS Oyuncak Hava Araçları: 49,50 TL Martı Çocuk Karma Hikaye Kitapları: 12,50 TL İnkılap 96. yıl Pür Dikkat Serisi Kitaplar: 17,50 TL TRT Lisanslı Balonlar 6'lı: 12 TL Köpük Balon: 6,50 TL
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi