6-9 Haziran 2023 BİM aktüel kataloğunda birçok indirimli ürün yer alacak. Bu ürünler arasında çay makinası, tost makinası ve 4 tekerlekli valiz seti, çatal kaşık bıçak takımı,12 kişilik yemek takımı, nevresim takımı gibi çeşitli ürünler bulunuyor.

6-9 Haziran 2023 tarihleri arasında BİM aktüel kataloğunda birçok indirimli ürün yer alacak. İşte bu katalogda bulunan indirimli ürünlerin tam listesi:

Orta Boy Valiz: 495 TL

Küçük Boy Valiz: 345 TL

Letoon Erkek Spor Ayakkabı: 239 TL

Esem Comfort Kadın Sandalet: 145 TL

Akınal Bella Kadın-Erkek-Çocuk Tek Fiyat Terlik: 59 TL

Kadın Spor Ayakkabı: 209 TL

Kadın Eşofman Alt: 89 TL

Kadın Fitilli Pantolon: 44,50 TL

Casilli Kadın Kırinkıl Takım: 139 TL

Kadın Kapri Pijama Takım: 129 TL

Erkek Eşofman Alt: 89 TL

Kadın-Erkek Modal Tişört: 69 TL

Ören Bayan Yazma: 34,50 TL

Microfiber Bulaşık Altlığı: 19,50 TL

Sineklik Yaması: 19,50 TL

Kapı Önü Paspası: 37,50 TL

Kadın Ayakkabı Kutusu: 22,50 TL

Erkek Ayakkabı Kutusu: 29,50 TL

Okyanus Home Seyahat Ürünleri: 8,50 TL

Hobby Life Tekli Ayakkabı Rampası: 9,50 TL

Masa Örtüsü: 34,50 TL

İkili Havlu Set: 49,50 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 69 TL

Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti: 229 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 89 TL

Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti: 289 TL

Fakir Hızlı Cila 750 ml: Araç yüzeyinde parlaklık elde etmek için ideal.

Fakir Çeyiz Paketi: Ev ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak hazırlanmış bir set. Fiyatı 2599 TL.

Mutfak ve ev ürünleri:

Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler: 129 TL.

Sütlük 14 cm: 59 TL.

Benante 4'lü Yuvarlak Çerezlik: 65 TL.

Benante Çay Tabağı 6'lı: 89 TL.

Glass in Love Cam Elma Şekilli Kupa Seti 6'lı: 55 TL.

Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 cc: 22,50 TL.

Colorina 2 Katlı Kurabiyelik: 79 TL.

Ayaklı Kek Tabağı 26 cm: 69 TL.

Basmalı Otomatik Çırpıcı: 39,50 TL.

Okyanus Home Silikon Ürün Çeşitleri: 17,50 TL.

Saban Kapaklı Mikser Kabı: 29,50 TL.

Kelebek Kapaklı Cam Şekerlik: 26,50 TL.

Paşabahçe Kapaksız Kavanozlar: Farklı hacimlere göre sırasıyla 6,50 TL, 7,50 TL ve 8,50 TL.

BİM'in indirim kataloğunda yer alacak oyuncaklar, kitaplar ve balonlardan oluşuyor.

MGS Oyuncak Neşeli Evim: 69 TL MGS Oyuncak Piknik Seti: 62,50 TL MGS Oyuncak Market Seti: 62,50 TL Barbie Chelsea Seyahatte Bebek ve Aksesuarları: 129 TL Uno Express: 39,50 TL Şimşek Toys Konuşan Nazlı Bebek: 139 TL MGS Oyuncak Güzellik Seti: 49 TL MGS Luna ve Park Seti: 99 TL Puzzle City: 89 TL Momo Hafıza Oyunu: 45 TL Momo Dörtlü Puzzle: 45 TL MGS Oyuncak Fırçalı Temizlik Seti: 59 TL MGS Oyuncak Hava Araçları: 49,50 TL Martı Çocuk Karma Hikaye Kitapları: 12,50 TL İnkılap 96. yıl Pür Dikkat Serisi Kitaplar: 17,50 TL TRT Lisanslı Balonlar 6'lı: 12 TL Köpük Balon: 6,50 TL

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi