BİM, Türkiye'nin önde gelen perakende market zincirlerinden biridir ve her hafta müşterilerine cazip indirimler sunar. Güncel BİM broşür içeriklerini takip ederek, BİM aktüel kataloğundaki indirimleri kaçırmadan alışveriş yapabilirsiniz. BİM kataloğunda bu hafta 2023 ürünleri arasında neler var. BİM aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler gelecek?

Fisher Price Köpekçiğin Oyun Macerası: 199 TL

Bebek-Çocuk Şapka Çeşitleri: 49,50 TL

Kanz Mama Sandalyesi: 249 TL

Babyco Bebek Kundak Banyo Havlusu 75x75 cm: 59 TL

Babyco Ağız Mendili 4'lü: 19,75 TL

Babyco Bebek Müslin Örtü: 49 TL

Babyco Bebek Müslin Omuz Bezi: 17,50 TL

Babyco Tekli Karma Bebek Body: 25 TL

Bebek Arabası Sinekliği: 22,50 TL

MGS Benim İlk Motorum: 159 TL

Oyuncak Kutusu: 65 TL

Sozzy Toys Bebek El Çıngırağı: 89 TL

Sozzy Toys Çıngıraklı Puset/Beşik Oyuncakları: 99 TL

MGS Tren Seti: 99 TL

LC Eğitici Akıllı Telefonum: 119 TL

Woody Geometrik Şekiller: 89 TL

Yapboz 2'li: 49 TL

Hafıza Oyunu 32 Parça: 49 TL

Parıltı Şekilli Boyama ve Aktivite Kitapları: 17,50 TL

MGS Sök Tak Araba: 44,50 TL

Oyuncak Yüzen Balıklar: 19,50 TL

MGS Meyve Kesme Oyuncağı: 36,50 TL

MGS Şehir Araçları: 59 TL

Hobby Life Kapaklı Pipetli Bardak 500 ml: 9,75 TL

Süt/Mama Saklama Kabı 175 ml: 15 TL

Mama Kasesi: 10 TL

Mama Tabağı: 12,50 TL

Barbie Kariyer Bebekleri: 89 TL

MGS Luna Evcil Hayvan Oyun Seti: 84,50 TL

MGS Oyuncak Arabalı Feribot: 89 TL

MGS Ejderha Pisti: 269 TL

MGS Taşıyıcı Tır: 129 TL

Limon Kids Hikaye Kitapları: 12,50 TL

Fisher Price Köpekçiğin Oyun Macerası: 199 TL

Bebek-Çocuk Şapka Çeşitleri: 49,50 TL

Kanz Mama Sandalyesi: 249 TL

Babyco Bebek Kundak Banyo Havlusu 75x75 cm: 59 TL

Babyco Ağız Mendili 4'lü: 19,75 TL

Babyco Bebek Müslin Örtü: 49 TL

Babyco Bebek Müslin Omuz Bezi: 17,50 TL

Babyco Tekli Karma Bebek Body: 25 TL

Bebek Arabası Sinekliği: 22,50 TL

MGS Benim İlk Motorum: 159 TL

Oyuncak Kutusu: 65 TL

Sozzy Toys Bebek El Çıngırağı: 89 TL

Sozzy Toys Çıngıraklı Puset/Beşik Oyuncakları: 99 TL

MGS Tren Seti: 99 TL

LC Eğitici Akıllı Telefonum: 119 TL

Woody Geometrik Şekiller: 89 TL

Yapboz 2'li: 49 TL

Hafıza Oyunu 32 Parça: 49 TL

Parıltı Şekilli Boyama ve Aktivite Kitapları: 17,50 TL

MGS Sök Tak Araba: 44,50 TL

Oyuncak Yüzen Balıklar: 19,50 TL

MGS Meyve Kesme Oyuncağı: 36,50 TL

MGS Şehir Araçları: 59 TL

Hobby Life Kapaklı Pipetli Bardak 500 ml: 9,75 TL

Süt/Mama Saklama Kabı 175 ml: 15 TL

Mama Kasesi: 10 TL

Mama Tabağı: 12,50 TL

Barbie Kariyer Bebekleri: 89 TL

MGS Luna Evcil Hayvan Oyun Seti: 84,50 TL

MGS Oyuncak Arabalı Feribot: 89 TL

MGS Ejderha Pisti: 269 TL

MGS Taşıyıcı Tır: 129 TL

Limon Kids Hikaye Kitapları: 12,50 TL

Kadın-Erkek AkınalbellaTerlik Çeşitleri 59 TL

Kadın Hasır Görünümlü Terlik 49,50 TL

Erkek Kapüşonlu Kolsuz Sweat 79 TL

Erkek Şort 75 TL

Kadın Sporcu Büstiyer 75 TL

Kadın Kapri Tayt 75 TL

Kadın Viskon Kapri Pijama Takımı 159 TL

Kadın Kapri Ev Giyim Takımı 159 TL

Kadın Viskon Bluz 77,50 TL

Kadın Viskon Pantolon 99 TL

Erkek Şortlu Pijama Takımı 159 TL

Erkek Tişört 77,50 TL

Erkek Şort 77,50 TL

Kadın Fitilli Kapri Pantolon 44,50 TL

5 Numara Futbol Topu 129 TL

7 Numara Basketbol Topu 129 TL

Voleybol Topu 109 TL

MGS Soft Atış Seti 129 TL

Catch Ball Oyuncağı 59 TL

Fışkıran Fileli Top 69 TL

Rüzgar Gülü 16 cm 19,90 TL

Fermuarlı Sütyen Yıkama Filesi 19,50 TL

Ayakkabı Yıkama Filesi 19,50 TL

Kadın-Erkek Jel Spor Tabanlık 39,50 TL

Ayakkabı Bağcığı 3'lü 9,50 TL

Elize Çift Kişilik Yorgan Seti 219 TL

Gold Çift Kişilik Nevresim Takımı 179 TL

Çift Kişilik Yatak Koruyucu 89 TL

Yumuşak Yastık 29,90 TL

Mikrofiber Banyo Havlusu 14,90 TL

Cam Şişe Suluk 500 ml 12,90 TL

Süngerli Sabunluk 7,90 TL

Mutfak Havlusu 6'lı 19,90 TL

Silikon Mutfak Eldiveni 12,90 TL

Çamaşır Kurutma Askısı 29,90 TL

Kaplama Tava 49,90 TL

El Aleti Seti 39,90 TL

Sıcak Su Torbası 14,90 TL

Plastik Saklama Kabı 3'lü 14,90 TL

Piknik Termosu 29,90 TL

Ahşap Kesme Tahtası 19,90 TL

Mutfak Tartısı 34,90 TL

Çelik Mutfak Seti 29,90 TL

Çaydanlık 49,90 TL

Krom Çatal Kaşık Bıçak Seti 24,90 TL

Plastik Süzgeç 6,90 TL

Cam Saklama Kabı 4'lü 19,90 TL

Buzluk Poşeti 8'li 9,90 TL

Mutfak Bıçağı Seti 19,90 TL

Ahşap Kesme Tahtası 24,90 TL

Kapaklı Plastik Saklama Kabı 4'lü 14,90 TL

Mikrofiber Temizlik Bezi 6'lı 14,90 TL

Tepsi 29,90 TL

Ahşap Kaşık Seti 6'lı 9,90 TL

Çamaşır Sepeti 24,90 TL

Hassas Ciltler için Bebek Şampuanı 8,90 TL

Sıvı El Sabunu 3,90 TL

Dilimli Temizlik Fırçası 5,90 TL

Bambu Diş Fırçası 4,90 TL

Dolap Kokusu 4'lü 5,90 TL

Mutfak Spreyi 5,90 TL

Mikrofiber Mop Bezi 6,90 TL

Cam Temizleyici Sprey 7,90 TL

Temizlik Bezi 4'lı 6,90 TL

Yer Silme Seti 14,90 TL

Cam Şişe Suluk 750 ml 14,90 TL

Çamaşır Suyu 5 L 9,90 TL

Evcil Hayvan Ödül Maması 200 g 4,90 TL

Evcil Hayvan Tasma 7,90 TL

Evcil Hayvan Oyuncak Seti 6,90 TL

Buğday Kavanozu 5,90 TL

Mikrofiber Sünger 4'lü 5,90 TL

Temizlik Eldiveni 2'li 4,90 TL

Küçük Süzgeç 2,90 TL

Takım Bardak 6'lı 9,90 TL

Sıvı Deterjan 4 L 19,90 TL

Yer Süpürgesi 19,90 TL