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BİM'de ne var? BİM 5 Eylül 2023 Salı Aktüel Ürünler Kataloğu... BİM'de 5 Eylül 2023 Salı Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı. Perakende zinciri BİM, 5 Eylül 2023 Salı için beklenen aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM, her Salı olduğu gibi bu hafta da dikkat çeken bir katalog yayınladı. 5 Eylül Salı tarihinde mağazalarında olacak ürünler arasında iç giyimden hijyen ürünlerine, gıda seçeneklerinden temizlik ürünlerine kadar geniş bir yelpaze bulunuyor.

İç Giyim Grubu Geniş Yer Kaplıyor

Özellikle iç giyim ürünleri bu hafta katalogda geniş bir yer kaplıyor. Kadın, erkek ve çocuklar için farklı seçenekler sunuluyor. Örneğin, kadınlar için 5'li slip seti 90 TL, kız çocukları için atlet 49 TL, erkek çocukları için atlet 59 TL fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak.

Meyve Suyu ve Hijyen Ürünleri İndirimde

Meyve suyu çeşitleri, bebek kolonyası, temizleme pamuğu ve büyük boy çamaşır deterjanı gibi hijyen ürünler de indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Özellikle 5 litrelik çamaşır suyu ve Peros Matik 10 Kg toz deterjan müşterileri sevindirecek fiyatlarla raflarda olacak.

Gıda Ürünleri ve Temizlik Malzemeleri

Hazır gıda, süt ve süt ürünleri de katalogda yer buluyor. Örneğin, Sek markasının 5 Kg yarım yağlı yoğurt 109 TL, Dr. Oetker markasının 3'lü puding seti 22,50 TL ve Aknaz markasının 1000 gr az yağlı beyaz peynir 89 TL ile müşterilere sunulacak.

Ürün ve Fiyatlar Tablosu

Ürün Kategorisi Ürün İsmi Fiyat İç Giyim Kadın 5'li Slip 90 TL Hijyen Maxiflush Wc Blok 20 TL Gıda Sek 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 109 TL Temizlik Peros Matik 10 Kg Toz Deterjan 174 TL

Bu fırsatları kaçırmamak için 5 Eylül Salı günü BİM mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.