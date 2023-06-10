BİM marketlerinde bu hafta yayınlanan aktüel katalogda Kurban Bayramı fırsatları yer alıyor. Salı ve Cuma günleri güncellenen katalogda çeşitli ürünlerde indirimler bulunuyor. İşte, 13 Haziran itibarıyla BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi...

13 Haziran tarihli BİM kataloğunda çikolata ve tatlı çeşitleri ön plana çıkıyor. İşte bu hafta BİM marketlerinde bulabileceğiniz indirimli ürünlerden bazıları:

Karışık dolgulu bitter çikolata

Karışık dolgulu sütlü ve bitter çikolata

Sütlü ve bitter madlen çikolata

Bütün fındıklı sütlü çikolata

Mini çikolatalı bar

Fındıklı top gofret

Çikolatalı mini keyifler

Kastamonu kakao kaplamalı çekme helva

Fındıklı krema dolgulu ve pirinç patlaklı sütlü çikolata

Bu hafta BİM marketlerinde bulabileceğiniz çeşitli çikolata ve şekerlemelerin yanı sıra kremalı dolgulu ürünler de mevcuttur. İşte, BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları:

Bisküvili çilekli krema dolgulu bitter kaplı çikolata

Antep fıstıklı çikolatalı mini gofret

Sütlü ve beyaz antep fıstıklı çikolata

Bütün fındıklı ve fındık kremalı sütlü çikolata

Dolgulu sert şeker

Çikolata kaplı Hindistan cevizli mini bar

Sütlü çikolata

Çikolata kaplı karamel

Bitter çikolata kaplı naneli fondan

Bütün fındıklı karamelli sütlü çikolata

Meyve sulu yumuşak şeker

Bu hafta BİM marketlerinde bulabileceğiniz çeşitli elektronik eşyalar, mutfak gereçleri ve ev aletlerinde indirimler mevcuttur. İşte, BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları:

Fakir Inovax Şarjlı 2in1 Dik Süpürge

Braun Blender Seti

Kumtel XXL Fastfryer

Kumtel Air Fryer Cam Yağ Spreyi

QU QU2200 Saç Kurutma Makinesi

Housmart Akıllı Tartı

Schwartz Dönen Başlıklı Diş Fırçası

Polosmart Akıllı Saat

House Pratik Tasarruflu Musluk Başlığı

Philips 10.000 mAh Powerbank

Polosmart Akım Korumalı 3 USB 3'lü Priz

Polosmart Kablosuz B.Hoparlör Işıklı

Bu hafta BİM marketlerinde çocuk oyuncakları, kamp malzemeleri, kitaplar ve bahçe eşyalarında çeşitli indirimler bulunmaktadır. İşte, BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları:

Mimilos Katlanır Masa

Katlanabilir Ahşap Kamp Masası

Katlanır Kamp Taburesi

Baby Alive Aksesuarlı Bebek

Helikopter

Match Box Uçaklar ve Pisti

MGS Hafriyat Araçları

Lisanslı Frizbi

MGS Desenli Piknik Çantası

Oyun Yol Bandı

Go Kidy Oyuncak Hayvanlar

Bubu Oyun Jeli

MGS 2 Katlı Mutfak Seti

MGS Luna'nın Market Seti

Blok Seti 144 Parça

MGS Karma Oyuncaklar

YKY Yayınları Garfield ile Arkadaşları Kitapları

Kral Şakir Hikaye Kitapları

Karma Boyama ve Aktivite Kitapları

Renkli Saksı 1,4 Litre

Renkli Saksı 2,4 Litre

Renkli Saksı 4,8 Litre

Bu hafta BİM marketlerinde mutfak eşyaları ve aksesuarlarında çeşitli indirimler bulunmaktadır. İşte, BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları:

Cem Pankek Tavası

Cem Kare Grill Tava

Cem Tava 20 cm

Cem Wok Tava 28 cm

Berlin Düdüklü Tencere Seti

Berlin Karnıyarık Tenceresi

Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı

Luminarc Dikdörtgen Fırın Kabı

Chef's Çelik Satır

Chef's Et Dövme Demiri

Chef's Şef Bıçağı

Chef's Masat

Colorina Tatlı Tabağı 6'lı

Natura Love Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası

Saban Taşıma Sepeti

Ice Max Buz Aküsü

Okyanus Home Çekirdek Çıkarıcı

Dolma Kapağı

Chef's Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri