BİM marketlerinde bu hafta yayınlanan aktüel katalogda Kurban Bayramı fırsatları yer alıyor. Salı ve Cuma günleri güncellenen katalogda çeşitli ürünlerde indirimler bulunuyor. İşte, 13 Haziran itibarıyla BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi...
13 Haziran tarihli BİM kataloğunda çikolata ve tatlı çeşitleri ön plana çıkıyor. İşte bu hafta BİM marketlerinde bulabileceğiniz indirimli ürünlerden bazıları:
- Karışık dolgulu bitter çikolata
- Karışık dolgulu sütlü ve bitter çikolata
- Sütlü ve bitter madlen çikolata
- Bütün fındıklı sütlü çikolata
- Mini çikolatalı bar
- Fındıklı top gofret
- Çikolatalı mini keyifler
- Kastamonu kakao kaplamalı çekme helva
- Fındıklı krema dolgulu ve pirinç patlaklı sütlü çikolata
Bu hafta BİM marketlerinde bulabileceğiniz çeşitli çikolata ve şekerlemelerin yanı sıra kremalı dolgulu ürünler de mevcuttur. İşte, BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları:
Bisküvili çilekli krema dolgulu bitter kaplı çikolata
Antep fıstıklı çikolatalı mini gofret
Sütlü ve beyaz antep fıstıklı çikolata
Bütün fındıklı ve fındık kremalı sütlü çikolata
Dolgulu sert şeker
Çikolata kaplı Hindistan cevizli mini bar
Sütlü çikolata
Çikolata kaplı karamel
Bitter çikolata kaplı naneli fondan
Bütün fındıklı karamelli sütlü çikolata
Meyve sulu yumuşak şeker
Bu hafta BİM marketlerinde bulabileceğiniz çeşitli elektronik eşyalar, mutfak gereçleri ve ev aletlerinde indirimler mevcuttur. İşte, BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları:
Fakir Inovax Şarjlı 2in1 Dik Süpürge
Braun Blender Seti
Kumtel XXL Fastfryer
Kumtel Air Fryer Cam Yağ Spreyi
QU QU2200 Saç Kurutma Makinesi
Housmart Akıllı Tartı
Schwartz Dönen Başlıklı Diş Fırçası
Polosmart Akıllı Saat
House Pratik Tasarruflu Musluk Başlığı
Philips 10.000 mAh Powerbank
Polosmart Akım Korumalı 3 USB 3'lü Priz
Polosmart Kablosuz B.Hoparlör Işıklı
Bu hafta BİM marketlerinde çocuk oyuncakları, kamp malzemeleri, kitaplar ve bahçe eşyalarında çeşitli indirimler bulunmaktadır. İşte, BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları:
Mimilos Katlanır Masa
Katlanabilir Ahşap Kamp Masası
Katlanır Kamp Taburesi
Baby Alive Aksesuarlı Bebek
Helikopter
Match Box Uçaklar ve Pisti
MGS Hafriyat Araçları
Lisanslı Frizbi
MGS Desenli Piknik Çantası
Oyun Yol Bandı
Go Kidy Oyuncak Hayvanlar
Bubu Oyun Jeli
MGS 2 Katlı Mutfak Seti
MGS Luna'nın Market Seti
Blok Seti 144 Parça
MGS Karma Oyuncaklar
YKY Yayınları Garfield ile Arkadaşları Kitapları
Kral Şakir Hikaye Kitapları
Karma Boyama ve Aktivite Kitapları
Renkli Saksı 1,4 Litre
Renkli Saksı 2,4 Litre
Renkli Saksı 4,8 Litre
Bu hafta BİM marketlerinde mutfak eşyaları ve aksesuarlarında çeşitli indirimler bulunmaktadır. İşte, BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünlerden bazıları:
Cem Pankek Tavası
Cem Kare Grill Tava
Cem Tava 20 cm
Cem Wok Tava 28 cm
Berlin Düdüklü Tencere Seti
Berlin Karnıyarık Tenceresi
Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı
Luminarc Dikdörtgen Fırın Kabı
Chef's Çelik Satır
Chef's Et Dövme Demiri
Chef's Şef Bıçağı
Chef's Masat
Colorina Tatlı Tabağı 6'lı
Natura Love Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası
Saban Taşıma Sepeti
Ice Max Buz Aküsü
Okyanus Home Çekirdek Çıkarıcı
Dolma Kapağı
Chef's Tek Fiyat Bıçak ÇeşitleriKaynak: Haber Merkezi