BİM, Babalar Günü için özel olarak seçilmiş ürünleri raflarına sunmaya hazırlanıyor. Bu haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda babalara özel kol saati 459 TL, şık deri kemer 89 TL ve rahat polo yaka tişört 169 TL gibi indirimli fiyatlarla yer alıyor. 16 Haziran 2023 tarihinde başlayacak olan bu özel indirimler, müşterilere cazip fırsatlar sunuyor.

BİM, 16 Haziran 2023 tarihli aktüel ürünlerinde cazip fiyatlarla müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Bu hafta BİM mağazalarında yerini alacak ürünler arasında 1.149 TL'lik Blender Seti MQ5220WH, 2.499 TL'lik 8.5 L Fastfryer, 59.90 TL'lik Air Fryer Cam Yağ Spreyi ve 239.90 TL'lik Saç Kurutma Makinesi geliyor.

BİM, 16 Haziran 2023 tarihli aktüel ürünleriyle pratik ve kullanışlı seçenekler sunmaya devam ediyor. Bu hafta BİM mağazalarında satışa sunulacak ürünler arasında 279 TL'lik Katlanır Masa, 429 TL'lik Katlanabilir Ahşap Kamp Masası ve 49 TL'lik Katlanır Kamp Taburesi.

16 Haziran tarihli BİM aktüel ürünler kataloğunda Babalar Günü için özel seçenekler yer alıyor. Bu hafta BİM mağazalarında bulabileceğiniz ürünler arasında 89 TL'lik Erkek Deri Kemer, 79 TL'lik Bisiklet Yaka Pike Tişört, 169 TL'lik Polo Yaka Tişört, 459 TL'lik Erkek Kol Saati, 89 TL'lik Erkek Çanta ve 105 TL'lik Pantolon bulunuyor.