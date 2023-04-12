BİM Aktüel Katalog Fırsatları 14 Nisan Cuma günü vatandaşla buluşuyor. Bu hafta BİM'e gelen ürünler de neler? 14 Nisan Cuma BİM'in aktüel kataloğunda HP Notebook 9,999 TL'den, Casper Via M30 cep telefonu 3.599 TL'den başlayan fiyatlarla. Peki BİM aktüel kataloğunda bu hafta daha neler var? 14 Nisan Cuma BİM kataloğu detaylı ürün listesi haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi