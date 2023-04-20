BİLSEM DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
BİLSEM bireysel ön değerlendirme sonuçları MEB tarafından açıklandı.
BİLSEM DEĞERLENDİRME SONUCU SORGULAMA EKRANI
2023 BİLSEM İTİRAZ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!
İlgili değerlendirme sonuçlarına itiraz tarihleri de yayınlandı. Dileyenler, 24-28 Nisan 2023 tairhlerinde itiraz başvurusunda bulunabilecek.
İŞTE BİLSEM TAKVİMİ
19 Nisan 2023 Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023 İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023 İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023 05 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023 Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması