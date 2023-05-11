1) Çığlık, Edvard Munch

1893 tarihli, doğanın çığlığı olarak da bilinen The Scream (Çığlık), Norveçli ressam Edvard Munch’un yaptığı dört Çığlık tablosundan biridir. 1994 yılında Olimpiyatlara ev sahipliği yapan Norveç’ten çalınan eser birkaç ay içerisinde sapa sağlam ele geçirildi. 2004 yılında bir kere daha çalınan tablo bu sefer 2 sene sonra bulundu. Çığlık tablosunun kahramanının, 13 yaşındayken ablasını kaybeden ressamın kendisi olabileceği sanılıyor. Öte yandan sanat tarihçileri, 1889’da Paris’teki Dünya Fuarı’nda sergilenen Perulu bir mumya olabileceğini de belirtiyor. Andy Warhol, Çığlık tablosunu seri halinde yeniden basmıştı. 2) Mona Lisa, Leonardo Da Vinci

16. yüzyıl yağlı boya tablosu Mona Lisa’nın yüzündeki hem mutlu hem hüzünlü ifadenin sırrı, bugün bile tam çözülebilmiş değil. Portrede oturur halde görünen Lisa Gherardini sfumoto tekniğiyle (renk ve tonlar arasında yumuşak geçişleri sağlayan gölgeleme yöntemi) resmedilmiştir. Bu tekniği ilk kez Da Vinci kullanmıştır. 3) Guernica, Pablo Picasso

İspanyol İç Savaşı sırasında Nazilerin Bask şehri Guernica’yı bombalamasına tepki olarak yaratılan eser, savaşın insan üzerinde bıraktığı etkiyi anlatırken barışın sembolü haline gelmiştir. İlk bakışta, Guernica’nın kompozisyon kafa karıştırıcı ve kaotik görünür. Aslında baskın bir görsel düzen bulunan resimde savaşın acılarına katlanan çocuklar, katledilen yetişkinler ve hayvanlar, harap olan binalar vurgulanmaktadır. 4) Yıldızlı Gece,Van Gogh

Yıldızlı Gece tablosunda Van Gogh, kendi evinin odasındaki pencereden; Saint-Rémy-de-Provence köyünün gece vakti görünüşünü resmetmiştir. 5) Arles'daki Yatak Odası

Van Gogh, 1888 tarihli, Arles'teki Yatak Odası eserinde, Fransa Arles'te yerleştiği dairedeki odasını konu almıştır. 6) Eriyen Saatler/Belleğin Azmi, Salvador Dali

Belleğin Azmi ya da Eriyen Saatler, İspanyol sürrealist sanatçı Salvador Dali tarafından 1931 yılında yapılan ve en bilinen eserlerinden biri olan tablodur.Belleğin azmi eriyen saatler eserinde 4 adet saat bulunmaktadır. Birinin üzerinde sinek, biri karıncalar tarafından taşınması ve insan yüzüne benzeyen objenin bulunması insanın zaman karşısında elinden bir şey gelmediğini anlatmaktadır.

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