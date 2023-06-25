ABD'li ünlü şarkıcı Billie Eilish, tüm dünyada büyük bir üne sahip olmasıyla birlikte, sıra dışı açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı samimi açıklamalarla gündeme gelen Eilish, hayranlarına kendisi hakkında bilinmeyen detayları paylaştı.

'Hayatta var olabileceğimi bile düşünmüyorum'

ABD'li şarkıcı Billie Eilish, Independent Türkçe'nin aktardığına göre, kendisi hakkında yapılan yorumlardan bahsederek, "Eğer daha genç olsaydım, örneğin 11 yaşındayken insanların internette benim hakkımda şu anda olduğu gibi konuştuğunu düşünürsem, dürüst olmak gerekirse, hayatta var olabileceğimi bile düşünmüyorum. Kendimi eskisinden daha çok seviyorum ve başkalarının düşüncelerinden ziyade kendi hislerime odaklanıyorum. Ancak yine de, bu tür yorumlar duygularımı çok fazla incitiyor" şeklinde konuştu.