Yapay zeka teknolojisi birçok iş alanını tehdit ediyor

Bill Gates, yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte gelecekte belirli görevleri yerine getirebilecek dijital araçların ortaya çıkacağına inanıyor. Bu durum, kullanıcı davranışlarının kökten değişmesine neden olabilir. Gates, yapay zeka asistanlarının ilerlemesiyle birlikte kullanıcıların tarayıcılar üzerinden arama yapmayacağını ve alışveriş sitelerine giriş yapmayacağını öngörüyor. Bu açıklamalarıyla Google ve Amazon gibi şirketlerin işleyişlerinin büyük ölçüde değişebileceğini ifade ediyor.

Yapay zeka teknolojisinin geleceği

Gates, yapay zeka teknolojisinin gelecekte daha da gelişeceğine inanıyor. Dijital asistanların bir kişinin ihtiyaçlarını ve alışkanlıklarını anlayabileceğini ve zamanı olmayan şeyleri onun yerine okuyabileceğini belirtiyor. Ancak Gates, bu teknolojinin daha da olgunlaşması için biraz daha zaman gerektiğine inanıyor.

Yapay zeka ve sağlık çalışmaları

Bill Gates, yapay zeka teknolojisinin uzaydaki yenilikleri hızlandıracağını ve ilaç geliştirme alanında daha ileri seviyelere ulaşılmasını sağlayacağını ifade ediyor. Ayrıca, Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı'ndaki sağlık çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek yararlı ilaçların geliştirilmesine yaklaşıldığına inandığını belirtiyor.

İşgücü ve insansı robotlar

Gates, yapay zeka teknolojisinin yükselişiyle birlikte beyaz yakalı çalışanların işlerinden olabileceğini ve insansı robotların mavi yakalı çalışanları da etkileyeceğini ima ediyor. Şirketler için daha ucuz olan insansı robotların, işgücü maliyetlerini büyük ölçüde etkileyeceğine inanıyor.

Bill Gates'in yapay zeka teknolojisiyle ilgili açıklamaları büyük şirketleri endişelendirmeye devam ediyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte iş dünyasında büyük değişimlerin yaşanması kaçınılmaz görünüyor.

Yenigün Haber Merkezi