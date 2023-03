Bill Gates hakkında neler biliyoruz? Kendisi bugünlerde 107,8 milyar dolarlık net serveti ile dünyanın en zengin isimlerinden biri. Microsoft’un kurucusu, dünyanın en büyük hayırseverlerden biri. Tamam da hepsi bu kadar mı? İşte, Bill Gates hakkında belki de ilk kez duyacağınız 20 şaşırtıcı bilgi… 1. Bill Gates’in tam adı William Henry Gates III. Lakabı da çocukken 3’ü çağrıştıran, ‘Trey’miş. 2. Okuduğu okulun bilgisayar sistemini hackleyerek, kendi ders programını kız öğrencilerin daha çok olduğu sınıflara göre düzenlemiş. Gates, konuyla ilgili şöyle diyor: “Paul da bu işte benimle birlikteydi. Ne yazık ki o benden iki yıl ilerideydi ve üniversiteye gitmişti. Ben de bu sayede güzel kızların en azından yanımda oturmalarını sağladım.” 3. Amerika’da bilgisayar bulunan sayılı okullardan birisinde okumuş. İlk kullandığı program, ‘SOS’ olarak bilinen ‘tic tac toe’ adlı oyun olmuş. 4. Bill Gates, aslında doğuştan bir hayırsever olarak bilinir. Hatta ‘United Way’ adlı hayır kuruluşunun yönetim kurulunda bulunuyormuş. 5. Amerika’da üniversite okumak isteyenlerin girdiği sınavdan (SAT) 1590 puan almayı başarmış. (1600 üzerinden) 6. Gates, Paul Allen ve Paul Gilbert; Seattle’da öğrenciyken, trafik sayımı yapmayı sağlayan ve birtakım raporlar hazırlayan bir yazılım hazırlamışlar. Bu yazılım da dönemin trafik mühendisleri tarafından kullanılmaya başlanmış. 7. Harvard’taki ikinci yılında okulu bırakmış. Altair 8800’i çıkarmak üzere Paul Allen’la birlikte Microsoft’u kurmuş. 8. Bill Gates, milyoner olma amacına 31 yaşındayken ulaşabilmiş. Bu da onu tüm zamanların en genç milyarderi yapmış. 9. 1994’te doğum gününün kutlandığı Hawaii Manele Bay Otel’deki 250 odanın tümünü kiralamış. O yıl, ABD’deki en zengin ikinci kişiymiş. 10. 1977’de ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı New Mexico’da tutuklanmış. Bu olaydan ders almamış olmalı ki 2 yıl sonra, ehliyetsiz sürüş ve kural ihlali nedeniyle tekrar tutuklanmış. 11. 1994 yılında bir televizyon sunucusunun “sandalyenin üzerinden atlayabilir misin?” sorusuna, “boyutuna bağlı” diyerek deneme cesaretini göstermiş. 12. 1994 yılında Leonardo Da Vinci’ye ait olan ‘Codex Leicester’ adlı not defterini 30 milyon dolara satın alarak kişisel koleksiyonuna eklemiş. Bu defterde Da Vinci’nin Galata Köprüsü’yle ilgili çizdiği bazı taslaklar da var. 13. 1997 yılına kadar uçakta ekonomi sınıfını tercih etmiş. Bu dönemde Microsoft’un değeri çift haneli milyar dolarla ifade ediliyordu. 14. 2000 yılında yaşanan ‘Dot-com Balonu’ krizi esnasında medya, Bill Gates’in şirketinin değerini ifade etmek için, “centibillionaire” (santimilyarder?) gibi bir ifade üretmeye çalışmış. 15. 1995 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından yaptığı hayır işlerinden dolayı Britanya Kraliyet Nişanıyla onurlandırılarak şövalye ilan edilmiş. 16. 2010 yılında Mark Zuckerberg ve Warren Buffet’la birlikte varlıkların yarısını hayır işlerine adayacaklarına dair bir anlaşmaya (Gates Giving Pledge) imza atmışlar. 17. 2014 yılındaysa, Zuckerberg’in ‘IceBucketChallenge’ kapsamındaki meydan okumasını kabul ederek, bağışta bulunmuş. 18. Yatmadan önce uykuya dalabilmek için bulaşık yıkamanın dışında mutlaka 1 saat kitap okuyormuş. 19. Çocuklarının büyük miraslarla yaşama başlamasını doğru bulmuyor. Üç çocuğuna ayırdığı miras her biri için yalnızca 10 milyon dolar. 20. Microsoft’un en büyük hisse sahibi 2014’ten bu yana Bill Gates değil. Kaynak: Yenigün Haber Merkezi