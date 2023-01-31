Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile bu yıl 9’uncusu düzenlenen Bilim ve Fikir Festivali proje başvuruları başladı. “Türkiye’nin ilk bilim ve fikir festivali” niteliğindeki festivale katılmak isteyen öğrenciler, 10 Mart 2023’e kadar başvuruda bulunabilecek.

Festival, 25-26 Mayıs’ta düzenlenecek

Lise öğrencilerini fikir ve proje üretmeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen 9. Bilim ve Fikir Festivali, bu yıl 25-26 Mayıs 2023 tarihlerinde Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Üç kategoride yarışılıyor

“Senin Fikrin Senin İcadın” sloganıyla gerçekleşecek festival, önceki yıllarda olduğu gibi daha çok fikri ve daha çok genci kucaklamayı hedefliyor. Lise öğrencilerinin Sosyal Bilimler, Fen ve Teknoloji ile Sağlık Bilimleri alanlarında proje danışmanlarının gözetiminde yaratıcı projeler geliştirmesi ve bilimsel çalışmalar yapmasını teşvik etmek; çok yönlü düşünebilme ve girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Toplam 300 bin TL’lilk ödül verilecek

Festivalde tüm kategorilerde toplam 300 bin TL’lik ödül sahiplerini bulacak. Her kategoride ayrı olmak üzere birincilik, ikincilik, üçüncülük, mansiyon, tüm kategoriler arasında 1 projeye BFF Özel Ödülü verilecek.

Dereceye giren projelere patent desteği verilecek

Öte yandan dereceye giren projelere patent ve burs desteği sağlanacak. Ayrıca tüm proje sahiplerine Üsküdar Üniversitesi Kütüphane Kartı verilecek.

Lise öğrencileri festivalde projelerini yarıştırıyor

Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali, önceki yıllarda lise öğrencilerinin sosyal, sağlık, fen bilimleri ve eğitim alanında karşılaşılan sorunların yanı sıra sosyal hayatta yaşanan problemlere ilişkin çözümler getiren projelerini eğlenceli bir ortamda sunarak fikirlerini yarıştırmasına imkan sağladı. Her yıl daha da çok ilgi gören festivalde birbirinden ilginç fikirler yarışırken; gençler üretmenin ve keşfetmenin mutluluğunu, eğlenceli, renkli ve keyifli bir yarışma ortamında deneyimledi.