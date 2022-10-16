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Zirve 23’ün sürpriz konuğu Selçuk Bayraktar oldu

BİLİM-TEKNOLOJİ 16.10.2022, 19:48
Zirve 23’ün sürpriz konuğu Selçuk Bayraktar oldu

Baykar Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Siz eğer o makineyi (solunum cihazı) bir insana nefes olması için yapıyorsanız bütün o çabanız asırları aşan bir anlam kazanıyor. O ruhsuz makine sizin inancınız ile birlikte bir anda anlam kazanıyor." dedi.

Ulaşım, teknoloji, hızlı tüketim, spor, medya, denetim ve danışmanlık alanlarında lider isimlerle 2 bin 500'ü aşkın üniversite öğrencisine seslenen Zirve 23, Volkswagen Arena'da devam etti.

Programın ilk gününde sürpriz konuk olarak sahneye çıkan Bayraktar, katılımcılara geliştirdikleri insansız hava araçları hakkında bilgi verdi.

2000’li yıllardan itibaren ufak bir ekip olarak Baykar’ın insansız hava araçları serüvenine başladığını anlatan Bayraktar, "2000'li yıllara dönecek olursak drone çok bilinmiyordu. İnsansız hava aracı tanınan bir teknoloji değildi. 20 sene öncesinde 'insansız hava aracı mı olur.' diye bir algı vardı." dedi.

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