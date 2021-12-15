Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA göreve hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ZAHA'ya yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Demir, "Dosta güven düşmana korku salan ZAHA kendine verilecek görevleri yerine getirmek için hazırlanıyor. Araç, mayın ve balistik testlerini tamamladı, güvenilirlik ve idame edilebilirlik testine, kara ve deniz sürüşleriyle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türk savunma sanayisi şirketi FNSS tarafından geliştirilen ZAHA, üstün hareket kabiliyetiyle kötü deniz koşullarında amfibi piyade personelinin denizden sahile taşınması, ihtiyaç halinde gerek ateş gücüyle harekata destek olma gerekse personeli beka kabiliyetiyle güvenli şekilde iç kesimlere kadar taşıma gibi görevleri yerine getirecek.

Paletli yürüyüş sistemiyle karada azami saatte 70 kilometre hıza ulaşan ZAHA, itki sistemiyle denizde azami 7 knot süratle hareket edebiliyor.