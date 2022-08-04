YTB, yurt dışındaki gençlerin TEKNOFEST'e katılmaları için destek sağlayacak

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan TEKNOFEST'te yurt dışında yaşayan vatandaşların da yer alması için her yıl çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda Samsun’da 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacak TEKNOFEST’te yurt dışındaki gençlerin katılımını sağlamak için YTB tarafından bu yılki destek programı ilan edildi.

Festivale katılacak gençler teknoloji firmalarını yakından tanıma imkanı bulurken, hava gösterileri, teknoloji yarışmaları, teknoloji gündemine ilişkin seminerler, tanıtım stantları ve söyleşiler gibi birçok faaliyete katılma şansı elde edecek.

Başvurular kapsamında yapılacak değerlendirme sonucunda programa katılmaya hak kazanan adayların festival süresince Samsun'da konaklamaları YTB tarafından karşılanacak.

Öte yandan, her sabah konaklama yerinden festival alanına, her akşam da festival alanından konaklama yerine transfer ulaşımları da yine YTB tarafından sağlanacak.

Bunların yanı sıra, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında mezun olan katılımcılar ile halihazırda öğrenci olan katılımcılara, bu durumlarını belgelemeleri koşuluyla 150 avroya kadar ulaşım desteği sunulacak.