Yılın en kötü parolaları

En sık kullanılan parolalarla ilgili yıllık özetlere bakıldığında çoğunlukla güvenliğin değil, kolaylığın ön planda tutulduğu hemen dikkat çekiyor. Ancak bu durum dijital hesapların ve verilerin çalınma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmasını beraberinde getiriyor.

Parola yönetim hizmetleri sunan Nordpass’ın global düzeyde gerçekleştirdiği araştırması da bu durumu doğruluyor. Siber güvenlik kuruluşu ESET’in paylaştığı bilgiye göre Nordpass, 2020 yılında internette en yaygın olarak kulanılan 200 parolayı açıkladı. Görülen o ki, kolay tahmin edilebilir çeşitli sayı kombinasyonları her zamanki gibi yine popüler.

123456 birinci sırada

En kötü on paroladan yedisi çeşitli sayı kombinasyonlarından oluşuyor. “123456” birinci sırada, “123456789” ise ikinci sırada yer alıyor. “12345678” ise beşinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada “picture1” ve dördüncü sırada da “password” kelimeleri geliyor.

Bu parolalar bir saniyeden kısa sürede kırılabilir

Basit parolaların oluşturduğu risk ise endişe verici: En yaygın beş parola 4,5 milyon kullanıcı tarafından kullanılıyor ve bu da 38 milyondan fazla veri ihlalini açıklıyor. Ayrıca “picture1” dışındaki tüm bu parolalar bir saniyeden kısa bir sürede kırılabilir.

İşte yılın en kötü 10 parolası:

1. 123456

2. 123456789

3. picture1

4. password

5. 12345678

6. 111111

7. 123123

8. 12345

9. 1234567890

10. senha (Portekizce’de parola anlamına geliyor)

Benim parolam da listede! Ne yapmalıyım?

Listede yer alanlardan biri de sizin parolanız ise, hesaplarınızı güvende tutmak için derhal değiştirmelisiniz. Ayrı ayrı tüm online hesaplarınız için benzeri olmayan bir metin dizisi belirleyin; doğru oluşturursanız parolanızı kırmak oldukça zor hale gelir. Bunu yaparken geçmişte kullandığınız parolaları tekrar kullanmaktan kaçının.

Parola yöneticileri, kolaylık ve güven sunar

Parola sorunu için pratik ve tutarlı bir çözüm arıyorsanız, parola yöneticisi işinize yarayabilir. Çoğu saygın güvenlik ürününün parola yönetimi konusunda önerileri bulunuyor. Örneğin ESET Smart Security Premium güvenlik yazılımında yer alan parola yöneticisi (password manager), tek bir şifreyle tüm hesaplarınıza güvenle ulaşmanızı sağlıyor. Ayrıca mümkün olan tüm hizmetlerde çok faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmelisiniz. Bu şekilde, kullanıcı bilgileri yanlış kişiler tarafından ele geçirilse bile, hesaba giriş yapmaları imkanlı olmayacaktır.