YILDIZ PROTOTİP ATÖLYESİ TEKNOFEST YARIŞMACILARININ DA TERCİHİ OLDU

Fikirlerini ürüne dönüştürmek isteyen pek çok genç, Yıldız Prototip Atölyesi’nde ilk üretimlerini yapmaya çalıştı. Parça üretimi atölyede gerçekleştirilen AESK Kulübü’nün hidrojen ve elektrikle çalışan aracı ise Teknofest’te hem elektromobil hem de hidromobil kategorisinde birincilik ödülü aldı.

Fikrin işe dönüşmesinde önemli safhalardan biri de hiç kuşkusuz prototipleme, yani ilk üretim aşaması. Çünkü, yaratıcı bir ürün fikri bulmak kadar, onun prototipini üretebilmek de önemli. Yıldız Teknopark da, fikirlerini ürüne dönüştürmek isteyen girişimci, akademisyen ve öğrencilere imalat konusunda Yıldız Protototip Atölyesi’yle destek veriyor. Bugüne kadar F-16 simülatöründen, otonom robota, 3D yazıcıdan mobil tahlil cihazına kadar birçok fikrin ilk üretimleri bu atölyede yapıldı.

Bu sene üçüncüsü 24-27 Eylül tarihlerinde yapılacak dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest kapsamında 21 farklı kategoride yapılan teknoloji yarışmalarına katılan Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri ve öğrenci kulüpleri de fikirlerini ürüne dönüştürmek için Yıldız Prototip Atölyesi’ni tercih etti.

ATÖLYEDEN ÇIKIP ÖDÜLLE DÖNDÜLER

Hatta atölye, bu yıl TEKNOFEST kapsamında düzenlenen 16. TÜBİTAK Efficiency Challege Elektrikli Araç Yarışları’nda elektromobil ve hidromobil kategorilerinde birincilik ödülünü kazanan YTÜ Alternatif Enerjili Sistemler Kulübü’nün (AESK) hidrojen ve elektrikle çalışan araç tasarımı ve üretim safhalarına da ev sahipliği yaptı. Yine TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Sağlık kategorisinde ikinci olan YTÜ Mekanik Mühendisliği öğrencisi Özgür Ege Aydoğan, Emin Abdullah Kazancı ve Fatih Karadeniz’ın projeleri Sabit Üst Uzuv Dış İskelet Rehabilitasyon Robotu’nun tasarım ve üretim sürecinde atölyenin imkanlarından faydalandı.

3D YAZICIYI KULLANDILAR

2017 yılında roket tasarımı ve imalatı yapmak amacıyla kurulan YTÜ Sitare Kulübü, Teknofest 2020 Roket Yarışması için atölyede 3D yazıcıda parça üretimi gerçekleştirdi.Roket yarışmasına katılan Yıldız Roket Takımı da, 3 bin metre yüksekliğe çıkıp faydalı yük bırakıp daha sonrasında yük ve roket inişi sağlayan buluşunun 3D parçalarının üretimini atölyede yaptı. İki takımdan hazırladıkları projeyle başarılı sonuçlar elde etti. Yıldız Roket Takımı yarışmada 2’nci, YTÜ Sitare Kulubü ise 3’üncü oldu.

Makatronik mühendisliği mezunu Mustafa Uğur, engelli bireylere yemek yedirebilen bir robotun parça üretimini atölyedeki 3D yazıcıda yaparken, insansız su altı sistemleri yarışmasına katılacak olan YTÜ IEE CasMarine Takımı ve YTÜ Wave Tech ROV takımı da insansız su altı sistem ve araçlarının 3D parça üretimi için atölyeyi kullandı.

160 PROJEYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Yıldız Teknopark’ta 400 metrekarelik alan üzerine kurulu Yıldız Prototip Atölyesi’nde 15 proje ile başlayan ve bugün 160’ı aşan projeye ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof.Dr. Mesut Güner, Yıldız Prototip Atölyesi’nin Yıldız Kuluçka firmaları, Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından yürütülen projelerin uygulamaya dönüştürülerek, hayata geçirilmesine katkı sağladığının altını çizdi. Güner, Teknofest kapsamındaki yarışmalara katılan yarışmacılara ilk üretim konusunda Yıldız Prototip Atölyesi’nde destek vermekten mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.