Yerli yazılımlı ZİHA uygun fiyat ve yedek parça avantajı sağlıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen 7. Samsun Tarım Fuarı'nda sergilenen ZİHA'lar, çiftçilerin zamandan ve maliyetten kar etmesini sağlıyor.

Son dönemde arazilerde özellikle ilaçlama amacıyla kullanılan ZİHA'lar, traktörlerin ilaçlamak için girmekte zorlandığı arazilerde de kullanılıyor.