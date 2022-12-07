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Yerli ve milli imkanlarla modernize edilen havanların ilk teslimatları yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan proje kapsamında modernize edilen ilk havanların teslimatları Kara Kuvvetleri Komutanlığına gerçekleştirildi.
BİLİM-TEKNOLOJİ 07.12.2022, 15:58
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, SSB tarafından başlatılan ve ASELSAN tarafından yürütülen Havanların Modernizasyonu Projesi kapsamında "60 mm komando havanı akıllı atış kontrol sistemi" ve alt bileşeni olan ALRF-S50 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri, "81 mm'lik UT-1 çatal ayağının iyileştirilmesi" ile yeni tevcih sisteminin ve alt bileşeni olan ALRF L-100 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri ve "120 mm havanlar için yeni tevcih sistemi" ve alt bileşeni olan ALRF-L100 lazer mesafe ölçerin kalifikasyon ve kabul testleri başarı ile tamamlandı.
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