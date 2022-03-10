Yerli ve milli ekipmanlar Antarktika'da

Dünyanın en soğuk, rüzgarlı ve kurak kıtasında çalışmalarını yürüten bilim insanları için ASELSAN'ın telsiz tekrarlayıcı sistemleri, HAVELSAN'ın Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) ve TÜBİTAK SAGE'nin ısıl pilleri bilimsel faaliyetlerde çalışmaları kolaylaştırdı.

6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde Lojistikten Sorumlu Sefer Yardımcısı Özgün Oktar, yaptığı açıklamada, Antarktika Horseshoe Adası üzerinde bulunan Türk Bilim Kampı'nda en önemli ihtiyaçlardan birinin telsiz tekrarlayıcı sistemi olduğunu belirterek, "Adamızın çevresinde bizim yerel olarak iletişim ihtiyacımızı karşılayacak olan ünitenin kurulumunu gerçekleştirdik. Artık sefer katılımcılarımız ve her bir kişi, ASELSAN'ın taşınabilir telsiz sistemleriyle, buradaki yerli ve milli telsiz tekrarlayıcıyla adanın tamamında ve çevrede güvenli iletişim kurup çalışmalarını kesintisiz yürütebilecek durumda." ifadelerini kullandı.