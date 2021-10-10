Yerli test platformları savunma sanayisinde üretime 'hız' kazandıracak

Mevlana Kalkınma Ajansının (MEVKA) desteği ile Konya InnoPark'ta AR-GE ve üretim tesisi kuran Sanlab, endüstrinin birçok alanına, yüksek teknoloji simülasyon projesi geliştiriyor.

Savunma endüstrisi için yüksek tonajlı test sistemlerini de üretmeyi hedefleyen şirket, ASELSAN desteği ile savunma ürünlerinin doğru ve hatasız üretilmesini sağlayan, "6DOF Eksenli Hareket Platformu"nu da millileştirdi.

Bu alanda dünyadaki sayılı firmalardan biri olan şirket, savunma sanayisi için ürettiği hareket platformuyla hava, deniz ve kara araçlarındaki titreşim ve ivmelerin, yüksek hassasiyet ve gerçeklikte denenmesini sağlıyor.

Hareket platformları; askeri test alanlarında yüksek dayanımıyla prototip maliyetlerini de büyük ölçüde düşürerek AR-GE sürelerinin de kısaltılmasına imkan tanıyor.