Yerli mobil hız tespit sistemi Ağrı'da kullanılmaya başlandı
Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Ağrı'da kullanılmaya başlandı.
BİLİM-TEKNOLOJİ 13.04.2022, 20:55
İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerinin hizmetine sunulan MTS cihazıyla, hız ihlali yapan araçların ihlal görüntüleri anlık olarak araç içindeki tablet üzerinden izlenebiliyor.
Gece uygulama yapabilme imkanını da sunan MTS, trafik denetim ve uygulamalarında, eş zamanlı olarak çoklu araç takibi yapabiliyor.
Milli ve özgün olarak geliştirilen cihazla, araçların hız, şerit ve sınıfı, yer, zaman ile tarih bilgileriyle takip ediliyor ve hız ihlali yapan araçların ilgili bilgileriyle kayıtları oluşturuluyor.
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