Yerli mobil asistanımız dünyaya açıldı...

Üç yıl önce hayata geçirilen ve ilk uygulaması Antalya’da başlayan yerli mobil asistan icibot, dünyanın en ünlü yazılım şirketlerinin ilgi odağı oldu.

UYGULAMA ANTALYA’DA BAŞLATILDI!

İlk denemesi Antalya’daki otellerde yapılan ve Covid 19 salgını nedeniyle temassız tatil anlayışının vazgeçilmez unsuru haline gelen icibot, kısa sürede onlarca otelde uygulanmaya başlandı.

B1 ve Pargesoft ortaklığıyla seyahat teknolojileri alanında yeni ve daha güçlü yatırımlar yapmak adına İCİ Tech Teknoloji A.Ş şirketi kuruldu. Bu ortaklıkla, icibot ve benzeri seyahat teknolojisi uygulamalarının daha güçlü bir teknolojik alt yapı ile sunulması ve dünya pazarına açılması sağlandı.

Büyük bir ekiple otelleri misafirle buluşturan platformlar geliştirmeye devam eden şirket, dünya çapında binlerce oteli milyonlarca insanla bir araya getirecek.

Otellerin misafir ilişkilerine destek sağlayan ve gelirini arttıran mobil uygulamalar, aynı zamanda turizm sektörüne de birçok yeni gelir modeli kazandıracak.

Pargesoft Genel Müdürü Kaan Altunterim, çözümle ilgili şu açıklamada bulunuyor:

“Pargesoft ve B1 iş birliğiyle geliştirdiğimiz ICIBOT teknolojisi, konaklama sektöründeki birçok önemli ihtiyaca yanıt veriyor. Özellikle COVID-19 salgını önlemlerinin gerektirdiği temassız çözümler, otellerin misafirleriyle daha etkili bir etkileşim kurmasını ve tek bir platform üzerinden en iyi hizmeti sunmasını sağlıyor. Bu çözümün avantajları otellere rekabette öne geçmeyi sağlayacak iç görüler kazandırırken tüketicilerin de kendilerine en uygun hizmetlere daha kolay erişmesinin yolunu açıyor.”

icibot Satış ve Pazarlama Müdürü Bahadır Çakar da konuyla ilgili olarak “Bu iş birliği ile B2B tarafında Microsoft Dynamics ürün ailesi ve Power BI gibi güçlü raporlama araçlarıyla otellere yeni iç görüler sunacağız. Pargesoft ve B1’in hem insan kaynağı hem de yirmi yıla yakın güçlü proje tecrübeleri ile ICITECH A.Ş. konaklama ve ağırlama sektörlerinde uluslararası ses getiren teknoloji projelerini gerçekleştirmemizi sağlayacak.” dedi.

Geliştirilen uygulamalar ile misafirler; otele girişlerinden çıktıkları ana kadar temas kurmadan ve personel ile yüz yüze görüşme ihtiyacı duymadan; odalarına giriş işlemlerini online yapabiliyor, otel hakkında bilgi alabiliyor, otel içerisindeki aktiviteleri öğrenebiliyor ve tüm alanlara rezervasyon yapıp özel servisleri satın alabiliyor.