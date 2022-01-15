Yerli mini PC'ler birçok sektörde şirketlerin yükünü hafifletiyor

Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, konuya ilişkinyaptığı açıklamada, mini PC, panel PC, tablet gibi birçok ürün kategorisinde yurt içine ve yurt dışına satışlar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özel sektör ve kamuda oldukça kuvvetliyiz. Ekosistemimizde, farklı sektörlerden Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin de aralarında bulunduğu 500'e yakın iş ortağımız var." dedi.

Yücel, savunma sanayi, eğitim, sağlık, perakende, lojistik gibi çeşitli sektörler için çözümler ürettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Mini PC'de şu anda pazar lideriyiz. Satılan adet ve referans olarak yerli yabancı bütün markalar içerisinde Türkiye'deki en güçlü markayız. Mini PC'ler hemen hemen artık her sektörde kullanılıyor. Bu ürünleri havalimanında da kullanıyoruz. Ayrıca, perakendedeki bütün mağazacılıkta kullanılıyor. Mini PC'ler, masaüstü PC'lerin yerine geçti çünkü çok daha az yer kaplıyor. Daha az enerji harcayarak tasarruf sağlıyor ve performansı masaüstü PC'lerle birebir aynı.

Mini PC tarafında özellikle çağrı merkezlerinde salgında inanılmaz büyüdük. Çağrı merkezleri özellikle yer alanında çok sınırlı kullanım olduğu için mini PC'yi tercih ediyor. Şu anda bankacılıktan eğitime herkes mini PC için potansiyel sektör."