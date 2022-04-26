Yerli İHA 'Jackal' İngiltere'de kullanılacak
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark'ta geliştirilip satışı yapılan asgari 15 kilogram taşıma kapasite ve 130 kilometre menzile sahip insansız hava aracı (İHA) "Jackal" İngiltere'de kullanılacak.
BİLİM-TEKNOLOJİ 26.04.2022, 22:21
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Teknopark Şirketi Fly Bvlos Technology'nin Maxwell Innovations ile ürettiği İHA'nın ilk ihracatı yapıldı.
Fly Bvlos Technology ile İngiliz Flyby Technology arasında yapılan anlaşmayla yerli İHA'nın İngiltere'ye satışı gerçekleşti.
GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Fly Bvlos Genel Müdürü Murat Islıoğlu ve Flyby Technology kurucusu Jon Parker ve ilgililer katıldı.
Anlaşma kapsamında İngiltere, Türkiye'den 5 İHA teslim alacak.
Özel tasarıma ve yerli yazılama sahip"Jackal", havacılık sektöründe kargo ve lojistik hizmet alanlarında kullanılabilecek.
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