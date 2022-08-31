Yerli elektrikli otobüsler TEKNOFEST'in ilk gününde 9 bin 500 yolcu taşıdı
Samsun Büyükşehir Belediyesinin toplu taşımada tasarruf sağlamak ve karbon emisyonunu düşürmek için ürettirdiği yerli elektrikli otobüsler, TEKNOFEST'in ilk günü 9 bin 500 yolcu taşıdı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASELSAN ve TEMSAN iş birliğiyle üretilip test sürüşleri tamamlanan otobüsler, TEKNOFEST KARADENİZ'de vatandaşların kullanımına sunuldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geri kazanım teknolojisi de bulunan elektrikli otobüslerin hızlanırken harcanan enerjiyi, yavaşlarken geri kazandığını belirterek, böylece şehri, hem verimli hem çevreci bir toplu taşıma ağı ile buluşturduklarını anlattı.
TEKNOFEST'in açılışı ile birlikte halkın hizmetine sunulan 10 elektrikli otobüsün ilk günkü performanslarının oldukça yüksek olduğunu vurgulayan Demir, "Yıl sonunda hizmet veren elektrikli otobüs sayımız 20 olacak. TEKNOFEST sonrasında ise otobüsler şehir içinde hizmet vermeye başlayacak." ifadesini kullandı.
"Daha düşük maliyetli toplu taşımanın önünü açacak"
Ulaşım Daire Başkanı Kadir Gürkan ise ASELSAN ile birlikte çalışılan elektrikli otobüs projesinde şu an için birinci faz otobüslerini ve şarj istasyonlarını teslim aldıklarını bildirdi.
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