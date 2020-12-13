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Yerli antikorla Kovid-19 antijen testi üreten Türklab, ürünün satışına başladı

İzmir'de kurulu tıbbi malzeme firması Türklab, yerli antikor kullanarak ürettiği Kovid-19 antijen testinin satışına başladı.

Yerli antikorla Kovid-19 antijen testi üreten Türklab, ürünün satışına başladı

İzmir'in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde 25 yıldır faaliyette bulunan Türklab firması, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin yaptığı çalışmalarda, PCR'ye alternatif antijen testi geliştirdi. 

Yüzde 90'ın üzerinde yerliliğe sahip test, Kovid-19 ile ilişkilendirilen proteinin olup olmadığı konusunda laboratuvara ihtiyaç duyulmadan sonuç veriyor.

Boğaz ve burundan alınan sürüntü örneği, test kiti içindeki tüpe sürülüyor. Ardından damlatılan solüsyon ile netice 5 dakikada ortaya çıkıyor.

Firma yetkilileri, testin yüzde 95'in üzerinde hassasiyete sahip olduğunu belirtiyor.

Sağlık Bakanlığından onayı da alınan antijen kiti, yurt dışına da gönderiliyor.

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