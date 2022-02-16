Yeni nesil çevre ve enerji teknolojileri TEKNOFEST'te

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na son başvuru tarihi 28 Şubat olarak belirlendi.

BİLİM-TEKNOLOJİ 16.02.2022, 20:26 Nevzat Soysal
Yeni nesil çevre ve enerji teknolojileri TEKNOFEST'te

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında SANKO yürütücülüğünde düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile çevreye duyarlı uygulamalar konusunda farkındalığın artırılarak toplumda enerji verimliliği kültürünün oluşturulması amaçlanıyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji kaynaklarının çevre hassasiyetini artıracak teknolojileri ortaya çıkarma ve bu teknolojilerin milli kaynaklar ile üretiminin geliştirilmesini destekleyen TEKNOFEST, doğal kaynakları verimli kullanarak sürdürülebilir olması ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak çevresel kriterlere uygun projeleri hayata geçiriyor.

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na son başvuru tarihi 28 Şubat olarak belirlendi.

Dünya çapında yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün artıyor. Çevreyi korurken artan enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına geliştirilen teknolojiler de kritik öneme sahip oluyor. Özellikle sınırlı kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, toplum yaşamını kolaylaştıran, sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımlar enerji geleceği konusunda belirli düzenleme ve standartların oluşturulmasını gerekli kılıyor. Geliştirilen teknolojilerle enerjinin verimli, güvenli, çevre dostu ve ekonomik bir şekilde çıkarılması, dönüştürülmesi, taşınması, depolanması ve kullanılmasını teşvik eden Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması kapsamında sürdürülebilir fikirler üretiliyor.

Yarışma kapsamında öğrenciler "enerji kaynakları ve teknolojileri", "yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri", "atıkların değerlendirilmesi", "atıklardan enerji üretimi", "sürdürülebilir yaşam ve çevre" ile "alternatif enerji kaynakları" temalarında çevre hassasiyeti ve enerji verimliliğinin artırılmasını hedefleyerek projelerini sunabiliyor. Yarışmacılar, verimli doğal kaynak kullanımı ile kaynakların gelecek nesillere aktarılması, hava kirliliği kontrolü, toprak kirliliği kontrolü, akıllı enerji ve akıllı çevre konularında da yenilikçi ve teknolojik fikirler geliştirebiliyor.

"Lise seviyesi" ile "üniversite ve üzeri seviyesi" olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar katılabiliyor. Lise seviyesinde birincilik ödülü 12 bin TL, ikincilik ödülü 7 bin TL, üçüncülük ödülü ise 4 bin TL değerinde olacak. Üniversite ve üzeri seviyesinde birinci olan takımları 15 bin TL, ikincileri 10 bin TL, üçüncüleri ise 5 bin TL'lik ödüller bekliyor.

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında, 5-7 Ağustos 2022'de Trabzon'da düzenlenecek Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'nda değerlendirme sürecini başarıyla tamamlayan ve dereceye giren takımlar, ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te alacak.

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