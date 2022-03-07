Yapay zekanın geleceği "AI Tomorrow Summit"te masaya yatırılıyor

Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) açıklamasına göre, AIPA'nın 11 Mart’ta gerçekleştireceği AI [Tomorrow Summit] etkinliğinin detayları belli oldu.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ağustos 2021’de açıklanan “Türkiye Yapay Zekâ Stratejileri”ni desteklemek, yapay zeka üzerine kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasında farkındalık oluşturmak üzere planlanan etkinlikte metaverseden NFT’ye, sağlıktan akıllı şehirlere, savunma ve güvenlikten Avrupa Birliği (AB) ve Hukuk’a kadar 15 oturumun yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye yapay zekâ (AI) ekosistemine katkıda bulunmak, bu alana ilgi duyan ve yatırım yapacak olan karar vericileri bir araya getirerek katma değer sağlayacak bir etki ağı kurmayı amaçlayan AI [Tomorrow Summit]’in, konuşmacıları ve program detayına zirvenin web sitesi olan aitomorrowsummit.com’dan ulaşılabiliyor.

Çevrim içi ve ücretsiz olarak düzenlenecek zirve, iş dünyası, akademisyenler, yatırımcılar, girişimciler, teknoloji şirketleri, STK temsilcileri, medya mensupları, öğrenciler ve yapay zekaya ilgi duyan herkese ulaşmayı hedefliyor. Zirve’nin 2023 yılında ise yurt dışında yapılması planlanıyor.

Zirveye yurt içi ve yurt dışından konuşmacıların katılacağının altı çizilen açıklamada, yüksek sayıda başvuruyla zirveye yoğun bir ilgi gösterildiği ifade edildi.

Açıklamada, zirve kapsamında gerçekleştirilecek 15 oturumun ardından düzenlenecek “AITS Awards” töreni ile yapay zekâdan faydalanarak ölçümler sonucunda kişi ve kurumlar ile jüri özel ödülleri kapsamında yapay zekâ alanında çalışmalara öncülük etmiş ve katkı vermiş isimlere çeşitli ödüllerin verileceği kaydedildi.

AIPA açıklamasında, zirveye ve yapay zekaya ilişkin meselelere dair Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve Carnegie Mellon Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. John Zimmerman'ın görüşlerine de yer verildi.

"Türkiye bugün uzaya kendi ürettiği uydusunu göndermeye hazırlanan bir ülke konumuna geldi"

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yapay zekânın bir tercih meselesi olmadığına değinerek, “Dijital Türkiye” vizyonu ve “Milli Teknoloji Hamlesi” doğrultusunda kalkınma hedeflerinin en büyük taşıyıcılarından birisi olduğuna dikkati çekti.

Koç, "Cumhurbaşkanımız her fırsatta, Türkiye’nin dijital dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, 'yüksek teknolojiye dayalı ürünleri tasarlayan, geliştiren, üreten ve tüm dünyaya satan bir Türkiye için hep birlikte daha çok çalışmamız gerektiğinin' altını çizmektedir." ifadelerini kullandı.

Bugünden atılacak adımların, yarının dünyasında teknolojiyi takip eden değil teknolojiye yön veren bir ülke olabilmek için oldukça önemli olduğunu aktaran Koç, Türkiye’nin bugün uzaya kendi ürettiği uydusunu göndermeye hazırlanan, yeni nesil dijital teknolojilerle donatılmış İHA-SİHA sistemleri ile dünyada lider konuma yükselen, dijital oyun şirketleri küresel firmalar tarafından milyarlarca dolara müşteri bulan bir ülke konumuna geldiğini ifade etti.