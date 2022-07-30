Yapay zekalı 'kalfa robotlar' fabrikalarda göreve hazır
Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) fabrikada çalışan işçilere yapay zekası ile yardımcı olan kalfa robotlar geliştirildi.
BİLİM-TEKNOLOJİ 30.07.2022, 19:21
ODTÜ Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ROMER) Müdürü ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Şahin, Disiplinlerarası bir alan olan robotik ve yapay zeka teknolojilerinin çok hızlı ilerlediğine işaret eden Şahin, "Bu alan, bir anlamda yeni bir devrim yaratıyor. Çünkü sadece bir sektör değil, değişik birçok sektörü kökünden değiştirecek paradigmalar geliştiriliyor. Merkezimizde, Türkiye'de ve dünya çapında robotik ve yapay zeka araştırmalarını üst seviyeye çıkarmak için çalışmalar yürütüyoruz." dedi. yaptığı açıklamada, merkezin geçen yılın başında resmi olarak kurulduğunu belirtti.
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