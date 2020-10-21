Yakın gelecekte insan hayatına girecek 7 yeni teknoloji

Yiğit Yazılım Genel Müdürü Yiğit Turan, dünyada yakın gelecekte insan hayatına girecek ve günlük hayatta saha sık karşılaşacak teknolojileri paylaştı.

Akıllı diş fırçaları

Dişlerin iyi bir şekilde fırçalanıp fırçalanmadıklarını takip eden akıllı diş fırçaları piyasada bulunuyor. Ancak gelecekte insan hayatında yer bulacak akıllı diş fırçaları, diş sağlığıyla ile ilgili verileri diş hekimine gönderebilecek. Bu fırçalar sayesinde diş sağlığı ile ilgili problemler daha erkenden tespit edilecek.

Süper akıllı telefonlar

Günümüzde bir akıllı telefonun işlem gücü, birçok masaüstü ve dizüstü bilgisayarın gücüne eşdeğer durumda. Her şey aynı hızda devam ederse, 2030 yılına kadar dünya nüfusunun en az % 90'ı süper akıllı telefonları kullanıyor olacak. Süper akıllı telefonlar, iş ve özel hayata dair işlemleri günümüzdekinden çok ama çok daha hızlı bir şekilde çözecek.

Spiker robotlar

Japonya’da test aşamasında olan spiker robotlar, yakın gelecekte televizyonlarda spikerlerin, sunucuların yerine o günün haberlerini izleyicilere aktaracak. Diğer bir deyişle kodlanmış robot spikerler ve sunucular hayatımızda yer alacak.

Yapay zeka yönetim kurulunda

Yeni yapay zeka teknolojileri iş hayatında etkisini daha fazla hissettirecek. Karar verme mekanizmalarında etkili olacak ilk yapay zeka makinesi, 2026 yılında kurumsal yönetim kuruluna katılacak, süreçlerle ilgili görüş sunacak.

Terle çalışan akıllı saatler

Glasgow Üniversitesi'ndeki mühendisler, enerjiyi depolayan ve geleneksel pillerde bulunan elektrolitleri terle değiştiren yeni bir tür esnek süper kapasitör geliştirdi. Teknoloji, yer aldığı giysiyi ya da aksesuarı giyen kişinin terini emerken, terdeki pozitif ve negatif iyonlarla etkileşime girerek enerji üretilmesini sağlayacak. Teknolojiye dair ilk uygulamaları giyilebilir saatler üzerinde göreceğiz.

Yapay zekalı sanal asistanlar

Yapay zekalı sanal asistanlar insan hayatının vazgeçilmezi olacak. Yazılım ve yapay zekanın paralel gelişimi ile sanal asistan, sohbet botları ve akıllı cevaplama sistemleri ile cevapsız sorumuz kalmayacak. Aynı zamanda aktif yaşamın planlaması da daha kolay şekilde yapabilecek.

Robotik rehber köpekler

Görme engelli kişilere yardımcı olacak robotik rehber köpekleri de 2030'a kadar günlük hayatta göreceğiz. Robotik köpekler, gerçek zamanlı verileri kullanarak, belirlenecek varış noktalarına engelli kişilerin hızlı ve güvenli rotalarla erişmesini sağlayacak.