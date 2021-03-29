Xiaomi Türkiye'deki fabrikasında üretime başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, fabrikanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Xiaomi'nin Türkiye'deki girişiminin çok değerli olduğunu ifade etti.Sayan, "Bu tesiste yıllık 5 milyon mobil telefon üretimine şahit olmakla birlikte aynı zamanda 2 bin kişiye istihdam sağlanacak olmasından da mutluluk duyacağız. 2010 yılında kurulmasına rağmen bugün bilişim teknolojisinde bir dünya markası haline gelen Xiaomi'yi ülkemiz için anlamlı olan bu yatırımı için gönülden tebrik ediyoruz. Sadece üretim alanında değil, Ar-Ge alanında da Xiaomi'nin ülkemize yatırım yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Pandemi ile birlikte çok uluslu şirketlerin üretimde tek bir tedarikçiye bağlı kalmanın dezavantajlarını yaşadığını ifade eden Sayan, şöyle devam etti:

"Bu nedenle küresel ekonomide çok uluslu firmalar artık yeni ve alternatif üretim lokasyonlarına doğru yöneliyor. Özellikle üretim konusunda dünya coğrafyasında dengeli bir dağılım olabileceğini öngörebiliyoruz. Bu fırsatları iyi değerlendirmek gerekiyor. Ülkemiz, teknoloji alanında çok uluslu büyük şirketler için gerek coğrafi konumu gerekse nitelikli ve genç iş gücü açısından önemli bir cazibe merkezi. Ülkemiz mevzuat altyapısı; elektronik haberleşme cihazlarının geliştirilmesi, üretilmesi ve piyasaya arzı aşamasında teknoloji firmalarına kolaylıklar sağlıyor."

"Ar-Ge ve tedarik süreçlerinizde Türkiye'nin yetkinliklerinden daha fazla yararlanın"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye'de yılda 12 milyon cep telefonu satılırken bunların pek azının yerli olarak üretildiğini söyledi.

Kacır, devamla şunları kaydetti:

"Attığımız adımların neticesi olarak 2021 itibarıyla yerli ve yabancı yatırımların tamamlanması neticesinde cep telefonu üretim kapasitesi 10 milyon adedin üzerine çıkmış olacak. Kovid-19 salgını tüm dünyada küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığı bir dönemin başlangıcı olacak. Küresel firmalar, üretim adreslerini çoğaltmaya, alternatif üretim üsleri oluşturmaya yöneliyor. Güçlü üretim kabiliyetleri, genç ve yetkin iş gücü ve sahip olduğu eşsiz konum Türkiye'mizin bu dönemde yükselen üretim üslerinden biri olmasını kaçınılmaz kılıyor. Türkiye'de üretim yapanlar, Türkiye'den dünyaya ihracat yapanlar bugüne kadar uzun vadede hep kazanan oldular. Bundan sonra da böyle olacak.

Xiaomi ve Salcomp firmalarına Türkiye'ye güvendikleri ve bu yatırımı gerçekleştirdikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Kendilerine çağrıda bulunmak istiyorum; bugün gerçekleştirdiğimiz açılış, uzun dönemde hayata geçireceğiniz yatırımların ilk adımı diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde kapasiteyi çok daha yüksek bir düzeye çıkaracak ve Türkiye'yi güçlü bir ihracat üssü yapacaksınız diye umuyorum. Aynı zamanda Ar-Ge ve tedarik süreçlerinizde Türkiye'nin yetkinliklerinden önümüzdeki dönemde çok daha fazla yararlanın diyorum. Türkiye'de sadece cep telefonuyla sınırlı kalmayacağınızı, diğer elektronik ürünlerde de ülkemizin üretim gücünden yararlanacağınızı umuyorum."