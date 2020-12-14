VR/AR ile çalışan verimliliği artıyor

Son dönemde teknolojinin en heyecan verici gelişmeleri Virtual Reality/Sanal Gerçeklik (VR) ve Augmented Reality/Artırılmış Gerçeklik (VR/AR) teknolojilerinde yaşanıyor. Öyle ki pazar sadece bu yıl yüzde 78 büyüyor. Statista’nın hesaplamalarına göre VR/AR pazarı 2020 sonunda 18,8 milyar dolarlık bir hacme ulaşacak. Böylelikle 2019’a göre yüzde 78’lik büyüme yaşayacak. 2026 yılında da pazarın 120 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Teknoser Genel Müdürü Ozan İnan’a göre özellikle içinde bulunduğumuz dönemde VR/AR teknolojilerindeki bu hızlı büyümenin nedeni iş yerinde üretkenliği ve verimliliği artırmada oynadığı kritik rol. VR/AR kullanımının temel alanları olarak oyun, otomotiv endüstrisi, sağlık hizmetleri ve perakende sektörleri öne çıksa da her sektörün bu teknolojileri çalışma ortamında kullanarak çalışan performansını ve verimliliğini artırabildiğini belirten İnan, son dönemde bu teknolojileri kullanarak sanal iletişim ve çalışan verimliliğini artırmanın yollarını da şöyle paylaşıyor:

İş birliğini güçlendiriyor

“COVID-19 pandemisi birçok sektörde uzaktan çalışmayı zorunluluk haline getirdi. Uzaktan çalışmanın performansa etkisini en aza indirgemenin en önemli yollarından biri de VR/AR teknolojileri. Evden çalışma döneminde VR setlerini kullanan çalışanlar, daha etkili bir performans ortaya koyuyor. Farklı birimlerden kişilerin kolaylıkla bir araya gelip etkili toplantılar yapmalarına imkan tanıyan VR teknolojileri uzaktan iş birliği yapmayı da kolaylaştırıyor. Çalışanlar dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar VR teknolojisiyle yaratılan video konferanslarda, 360 derecelik bir ortamda iş arkadaşlarıyla gerçeğe yakın bire bir etkileşimde bulunabiliyor. AR, çalışanlar arası paylaşımı geliştirerek iş birliğini de güçlendiriyor.

İyileşme sağlıyor

VR/AR teknolojileri çalışan verimliliğiyle birlikte şirketin verimliliğini de iyileştiriyor. Boeing, teknisyenleri daha önce 747 Süper tankerlerini bağlamak için kullandığı 20 fit uzunluğundaki diyagramların yerini alan etkileşimli 3D AR modelleri kullanıyor. Şirket bu şekilde görevi tamamlamak için harcadığı zamanda yüzde 30, yapılan işin kalitesinde de yüzde 90’lık iyileşme sağladı.

Ev içi mobilite çözümlerinde lider oyunculardan olan Thyssenkrupp, satış görevlilerini ilk ziyaret sırasında merdiven boyutlarını hızla ölçen AR kulaklıklarıyla donattı. Kulaklık, verileri üretim ekipleriyle otomatik olarak paylaşarak veri girişini ve karar verme süresini azaltıyor. AR gerçek dünyayı geliştirirken sanal gerçeklik VR tamamen yeni bir dünya yaratıyor. Telekomünikasyon şirketi Verizon’daki teknisyenler VR kulaklıklarla eğitim veriyor. Ofisten hiç çıkmadan çatıların üstüne ve elektrik direklerine fiber optik kablolar kuruyorlar. Bu teknoloji Verizone’un iş süreçlerini ve verimliliği önemli ölçüde artırdı.

Etkin bir öğrenme aracı

VR/AR teknolojisi eğitimde de etkili olarak kullanılıyor. VR setleriyle sahada fiziksel olarak bulunmaya gerek kalmadan bilgi ve beceriler etkili bir şekilde çalışanlara aktarılabiliyor. Walmart, Mercedes-Benz ve Volkswagen gibi büyük şirketler VR/AR kullanarak çalışanlarını eğitiyor. Walmart 140 bin çalışanını VR teknolojilerini kullanarak eğitiyor. Walmart, VR kullanarak yapılan eğitim çalışmalarının çalışanların memnuniyetini yüzde 30 artırdığını açıkladı. Harvard Business Review makalesine göre AR bazı şirketlerde çalışan için eğitim süresini neredeyse sıfırladı.

Güvenliği test ediyor

VR/AR, ürün tasarımı ve testi için de önemli. Sanal gerçeklik teknolojisini kullanan mühendisler, en iyi performansı elde etmek için son ürünü önceden izleyip tasarımda değişiklik yapabiliyor. Kalite asistanları ise ürün üretime girmeden önce operasyonda herhangi bir kusur olup olmadığını kontrol edebiliyor. VR/AR sayesinde mühendisler maket üretmek zorunda kalmadığı için kaynaklar boşa harcanmıyor, önemli bir maliyet tasarrufu sağlanıyor. Otomotiv sektöründe mühendisler üretim süreci başlamadan önce otomobilin güvenliğini sanal ortamda test edebiliyor. VR erişilebilirlik açısından da kullanışlı. Karmaşık projeler çok sayıda ekiplerin müdahalesini gerektirdiğinden VR teknolojisini kullanan ekiplerde her üye bulut tabanlı projeye erişebiliyor ve sorumlu olduğu bölümü iyileştirebiliyor. Tüm ekip, ürün geliştirme süreci boyunca birbirini denetlediğinden, bu tür bir iş birliği daha hızlı ve daha az riskli olarak görülüyor.

Stresten arınıyorlar

Yapılan birçok çalışmaya göre iş yerinde molalar vermek verimliliği artıran en önemli unsurlardan. Bu noktada da VR yine etkili bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. VR’la çalışanlar tatil merkezlerinin sunduğu canlandırıcı atmosferi simüle edilmiş bir ortamda hissedebilir. Sanal gerçeklik seyahatlerine çıkmak ya da sanal dünya oyunlarını oynamak, çalışanların stresle başa çıkmasını sağlarken bu tür aktivite değişikliğiyle zihinlerini dinlendirmelerine ve daha odaklı şekilde işlerine geri dönmelerine imkan sunuyor.

Karmaşaya son veriyor

Ofis ortamında kağıt yığınları, belgeler, hatırlatıcılar ve onlarca görevi organize şekilde yerine getirmek yönetilmesi zor konulardan. Bu noktada da VR karmaşık görevleri eksiksiz bir şekilde oranganize etme konusunda çalışanların en büyük yardımcısı olabiliyor. Belge ve diğer kaynakları düzenlemek için VR kullanılması ofiste daha ferah bir çalışma ortamı yaratmanın yanında çalışanların iş takibini kolaylaştırıyor, verimliliğini artırırken stress seviyesini düşürüyor.

İK maliyetlerini düşürüyor

İşe alımda da VR kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Kısa sürede çok sayıda adayla görüşmek zorunda kalan şirketler, sanal gerçeklikle sürecin maliyetini düşürürken verimi de artırıyor. Aday ve görüşmeyi yapan kişinin yan yana oturduğu bir sanal ortamda gerçekleştirilen görüşmelerde adayın iletişim becerilerini ortaya koyması için gerekli koşullar sağlanırken görüşmeciler de adayın yeteneğini ve iş uzmanlığını değerlendirebiliyor. Ayrıca VR/AR sayesinde çalışanlar simüle edilmiş bir ortamda başvurdukları pozisyon ve çalışmak istedikleri şirketle ilgili tam bilgilendirme alabiliyor.

Riskleri bertaraf ediyor

Sanal gerçeklikle çalışanlar yeni fikirler üretirken bunları gerçek çalışma ortamında uygulamadan önce test edebiliyor. Sadece test etmekle kalmıyor aynı zamanda olası riskleri de bertaraf ediyorlar. Giyilebilir artırılmış gerçeklik cihazları doğru bilgiyi doğru zamanda ve ideal formatta doğrudan çalışanlara sunarken aynı zamanda kesintisiz çalışabilmelerini ve işlerini daha kısa zamanda yapmalarını mümkün kılıyor.“