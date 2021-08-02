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Van'da bulunan göktaşı 'Doğuzağaç' adıyla Uluslararası Meteorit Veri Bülteni'ne işlendi

Güvenlik görevlisi Osman Hezer'in, Van Gölü kıyısında bulduğu 81 kilo 400 gram ağırlığındaki meteorit, ABD'deki Ay ve Gezegen Enstitüsü tarafından yapılan inceleme sonucunda sertifikalandırıldı.

Van'da bulunan göktaşı 'Doğuzağaç' adıyla Uluslararası Meteorit Veri Bülteni'ne işlendi

Van'da yaşayan Osman Hezer'in 6 yıl önce ailesiyle pikniğe gittiği Van Gölü kıyısında bulduğu 81 kilo 400 gram ağırlığındaki göktaşı, ABD'deki Ay ve Gezegen Enstitüsü tarafından yapılan incelemenin ardından Uluslararası Meteorit Veri Bülteni'ne işlendi.

Kentte güvenlik görevlisi olarak çalışan 60 yaşındaki Hezer, 2015'te ailesiyle Gevaş ilçesindeki Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında piknik yaptığı sırada, sahilde rengi ve yapısıyla farklı bir taş olduğunu fark etti.

Ailesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak evine götürdüğü taşın, kütle olarak aynı ebattakilere göre daha ağır olmasından şüphelenen Hezer, arkadaşı aracılığıyla taştan aldığı numuneyi Kırklareli Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yeşiltaş'a gönderdi.

Yapılan incelemeler sonucu meteorit olduğu belirlenen 81 kilo 400 gram ağırlığındaki taşın numunesi, ABD'deki Ay ve Gezegen Enstitüsü'ne gönderildi. Burada gerçekleştirilen kontrollerde de aynı sonuca ulaşılmasıyla göktaşı, Uluslararası Meteorit Veri Bülteni'ne işlendi ve "Doğuzağaç" ismiyle kayıtlara geçti.

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