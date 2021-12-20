"Uzaya renk veren" Türk doktorun fotoğrafı ikinci kez NASA'nın internet sitesinde

Samsun'da aile hekimi olarak görev yapan Dr. Mehmet Hakan Özsaraç'ın Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği ham görüntüyü işleyerek renklendirdiği fotoğraf, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" seçilerek NASA'nın internet sitesinde paylaşıldı.

Türk astronomi fotoğrafçısı Dr. Özsaraç'ın, Hubble Uzay Teleskobu'nun çektiği ham görüntüyü işleyerek renklendirdiği bir diğer fotoğraf ise 13 Ağustos günü NASA tarafından "Dünya'da Günün Astronomi Fotoğrafı" olarak seçilerek internet sitesinde paylaşılmıştı.

Özsaraç NASA tarafından fotoğraflarının ilgi görmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Hubble Uzay Teleskobu'nun yüksek çözünürlükteki ham fotoğraflarını işlemeye başladıktan sonra APOD'un (Astronomy Picture of the Day-Günün Gökbilim Görüntüsü) günün gökbilimi fotoğrafını paylaştıklarını öğrendiğini belirten Özsaraç, şöyle devam etti:

"Günün astronomi görseli' diye NASA'nın bir sayfası var. 1990'lı yıllardan beri dünyanın en büyük astrofotoğraf arşivi diyebilirim. Orada her gün bir fotoğraf seçip yayımlıyorlar. Prestijli bir ödül ve dünyanın birçok yerinden binlerce insan her gün fotoğraf yolluyor. Çok dikkatimi çeken ve farklı olduğunu düşündüğüm çalışmaları zaman zaman gönderdim.

13 Ağustos'ta ilk fotoğrafımı seçtiler ve ben çok mutlu oldum. 24 saat boyunca dünyadaki astronomi ile ilgilenen birçok insanın beğeni ve ilgisine sunuldu. İkinci olarak 14 Aralık'ta da ikinci fotoğrafımı seçip yayımladılar. Bana daha önceki mailden daha farklı bir mail göndermişlerdi. İnceleyin alttaki açıklamanın fotoğrafınızı tam olarak açıklayıp açıklamadığını, hata varsa bize söyleyin çünkü geri dönüşü zor olabilir dediler üç gün öncesinden. Karşılıklı istişareden sonra yayımladılar."

Türkiye'de astrofotoğrafçılıkla uğraşan belirli insanların olduğunu ifade eden Özsaraç, "Kendileri çekip kendileri paylaşan astronomi fotoğrafçılar var. Ama benim yaptığım şekilde sadece ham verileri indirip işleyip paylaşan kimse yok bildiğim kadarıyla. Olsaydı mutlaka bir şekilde sosyal medyadan haberim olurdu. Zaman zaman bana fikir danışanlar oluyor ama onlardan da paylaşanlar çok az çıkıyor. Ama böyle yoğun bir şekilde ilgilenen yok." diye konuştu.