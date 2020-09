Üsküdar Üniversitesi, “AR-GE ve Yenilikçi Politikalar”a odaklandı

Üsküdar Üniversitesi, geleneksel hale getirdiği vizyon toplantılarına devam ediyor. Gelişimci ve yenilikçiliğin öncüsü olan Üsküdar Üniversitesi “Dijitalleşme Odaklı” vizyon toplantısının ardından şimdi de “AR-GE ve Yenilikçi Politikalar Odaklı” ana temasıyla 3’üncü Vizyon Toplantısını gerçekleştirdi.

Pandemi önlemlerine uyuldu

Çarşı Yerleşke bahçesinde, açık havada ve pandemi tedbirleri gözetilerek yapılan toplantının moderatörlüğünü Yücel İletişim ve Yönetim Danışmanlığı bünyesinde markalara danışmanlık veren Tolga Yücel yaptı.

Gelecek İçin Yenilikçilik #2609

Toplantıya Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka, Mütevelli Heyet Başkanı Furkan Tarhan ile rektör yardımcıları, rektör danışmanları, dekanlar, araştırma merkezi müdürleri ile çok sayıda akademik ve idari personel katıldı. Gelecek İçin Yenilikçilik #2609 koduyla gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını AR-GE ve Yenilik Politikaları (ARGEYEP) Direktörü Halime Usta Yoğun yaptı.

Halime Usta Yoğun: “Dünya interdisipliner AR-GE yapısına geçti”

Dünyada çok farklı bir değişimin yaşandığı, dünyanın interdisipliner AR-GE yapısına geçtiğine dikkat çeken Halime Usta Yoğun, iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Yoğun, şu değerlendirmelerde bulundu: “Birbirinden farklı bölümler bir araya gelerek çok farklı ürünler, teknolojiler ortaya çıkarıyor. Bu konularda her zaman dile getirdiğimiz konu iş birliği… Ekosistem ve sizler gibi akademisyenlerimiz, idari çalışanlarımız, öğrencilerimizle birlikte ilerlemeniz çok önemli. Dünyada ve Türkiye’de bir tane değil, bir sürü parametre önemli. Bu parametrelerden en önemlisi zemin, alt yapı ve gerekli iklimi yaratabilmektir. Burada bugün beş gruba ayrıldık. AR-GE ve inovasyon alt yapısı ve bu iklimi nasıl yaratırız konusunda beş ana konuyu tartışacağız.”

Yoğun: “Ses getiren çalışmalar hedefliyoruz”

İç ve dış paydaşlarla ekosistemi oluşturduktan sonra düzenli bir iletişim ve bilgi alt yapısının mutlaka olması ve bununun sürdürülebilir kılınması gerektiğinin altını çizen Yoğun, “TÜBİTAK nezdinde Türkiye’deki her üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisleriyle ilgili kayıtlar alınıyor. Yaptıkları faaliyetler, ürettikleri çıktılar... Biz de bu yıl 2020-2021’de ulusal ve uluslararası normlarda izlenebilir, takip edilebilir aynı zamanda örnek alınabilir bir teknoloji transfer merkezi alt yapısı kurup Üsküdar Üniversitesi’nde ses getiren çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Üniversite olarak bizim bu çalışmalarla hedefimiz AR-GE ve yenilik alanında pek çok konuda öncülük yapabilen, ayak izi bırakabilen ve diğer üniversitelerin takipçi olabileceği bir sistemi Üsküdar üniversitesine kurabilmek. Hedefimiz Üsküdar Üniversitesi’nin AR-GE çıktılarını arttırabilmek” dedi.

Prof. Dr. Muhsin Konuk: “Artık daha elastik davranışlarda bulunacağız”

Açılış konuşmalarında daha sonra Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk kürsüye geldi. ‘Direktörlüğün Stratejik Açıdan Konumlandırılması’ başlığında değerlendirmelerde bulunan Konuk, artık dikey büyüme zamanının geldiğini söyledi. “Aslında geç bile kaldık” diyen Konuk, “Profesyonelce, aktif ve çekirdek bir grup halinde bu işlerin yürütülmesine yönelik bir gayret içerisine girdik. ARGEYEP adı altında TTO’yu da içeren bölümü bir direktörlük halinde geliştirmiş bulunuyoruz. Bununla beraber dijital dönüşüm ve strateji geliştirme koordinatörlüğümüz kuruldu. Dolayısıyla bundan sonra daha elastik davranışlar içerisinde bulunup esas itibariyle AR-GE’ye yönelik konularla ilgili çalışmalarla hepimizin elini taşın altına sokmasıyla yürütmemiz gerekiyor” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ın da selamlama konuşması yaptığı programda son olarak toplantının amacı ve vizyonu bağlamında Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan söz aldı.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Gelecek bağlanabilirlikte”

“AR-GE ve yenilikçi politikalar dediğimiz şey zaten hep vurguladığımız bir konu” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, farklı açıdan bakabilmeyi gerçekleştirerek bir sıçrayış yapmak gerektiğine dikkat çekti. ‘Biz senelerdir yapabildiğimizi yaptık ve belli bir alt yapıya geldik’ ifadelerini kullanan Tarhan, “Sıçrama noktasında hem akademik alt yapımız hem de nasıl yapacağımızı bilen bir kadro oluşturduk. Halime hocamızın bu konudaki önemli tecrübeleri de bize katkı sağlayacak. Burada ortak akıl oluşturmamız gerekiyor. Farklı insanların benzer hareket şekliyle aynı hedefe bakması lazım. Farklı mizaçlar, farklı disiplinler, farklı özgeçmişi olan insanlar ve ortak bir hedef olacak ve benzer hareket olacak. Ortak akıl, ortak bakış ve iş birliğiyle olur. Bunun içinde bizim kafamızdaki engelleri aşmamız gerekiyor. Zihinsel dönüşüm olmadan bilimsel dönüşüm olmuyor. AR-GE dediğimiz zaman kafamızda oluşturduğumuz bir şablon var. Fakat bu şablon çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor ve devamlı değişiyor. Bu değişimi de görüp fark edebilmemiz gerekiyor. Bu da ancak oturup ortak akıl ve ortak müzakere ile olur. Bunun en güzel yöntemi de bu toplantılar. Burada her şeyi konuşabilmemiz önemli. Ne kadar katkı sağlarsanız bizim için o kadar önemli. Gelecek artık bağlanabilirlikte.”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Amaca yönelik hayal kurmak gerekiyor”

Konuşmasında kreatif fikir üretiminin aşamalarına vurgu yapan Prof. Dr. Nevzat Tarhan şu değerlendirmelerde bulundu:

“Birincisi hayal kurmak. Ama hayal kurmak yetmiyor, amaca yönelik hayal kurulacak. Yani zihinsel çaba, zihinsel itiraz, zihinsel isyan olacak. Daha sonra kuluçka dönemi... Kuluçka döneminde de hiç ummadığımız yerden aklımıza geliveriyor. Ama bunun için ciddi bir zihinsel güç gerekiyor. Her disiplinden hocamız kendi alanında ‘yaptığım iş nasıl daha iyi olur’ diye düşünmeli. İnovasyonda %15 kuralı vardır. Yaptığın iş on saat sürüyorsa bir buçuk saatte düşündüğün hakkında düşüneceksin. Bu toplantılarda da parlak fikirler ortaya çıkabilir. Kuluçkadan sonra da fikirler doğuyor. Bunu yapabilmek için çağrışımlar yapıp, fikirler ortaya atabileceğimiz toplantılar çok önemli. Onun için herkes aklına gelen saçma bile olsa yazmalı. Bu toplantı utanma duygusunun bilimsel anlamda olmayacağı bir toplantı olacak. Her saçma düşünceyi bile burada söyleyeceğiz. Sizin saçma dediğiniz bir düşünce başka bir yerde yeni bir fikrin oluşumuna çağrışım olabilir.”

5 farklı grupta öneriler tartışıldı

İnsanlar, öğrenciler, akademisyenler, profesyoneller, üniversiteler ve kurumsal yapılar alt başlıklarında ‘Yenilikçi ve AR-GE ekosisteminde nasıl bir gelecek bizi bekliyor’ ana başlığının tartışıldığı arama toplantılarında, oluşturulan 5 farklı grup, faaliyet alanlıların göre hangi durumdayız, ne yapmalıyızı sorgulayarak önerilerle birlikte sunumlar gerçekleştirdi.

Kurumsal hedefler, stratejiler ve uygulamaların tartışıldığı toplantıda genel iş planı üzerinde tespitler ve tartışmalar genel katılım çerçevesinde yapıldı. Oldukça verimli geçen toplantının kapanış konuşmasını Prof. Dr. Nevzat Tarhan yaptı. Toplantıdan üniversite olarak kazanımla çıktıklarını belirten Tarhan, arama toplantılarını sürdüreceklerini söyledi.

Günün anısına özel, el içi imzalar atıldı

AR-GE ve Yenilikçi Politikalar Odaklı 3. Vizyon Toplantısı, günün anısına oluşturulan panonun el içi ile imzalanması ile tamamlandı.

“Gelecek için yenilikçilik #2609” panosunda ise şu ifadeler yer aldı: “Biz bugün burada toplanarak AR-GE ve yenilikçilik konusunda fikirleriyle bir gelecek inşa etmek için bir araya gelen akademisyenler ve üniversite çalışanları olarak hem kendi iş ve akademik süreçlerimizde hem de üniversitemizin tüm sosyal paydaşlarıyla birlikte kurumumuzun daha yenilikçi ve gelişime açık bir yapıya bürümesi adına her türlü katkıyı koyacağımızı beyan ederiz. Üsküdar Üniversitesi Akademik ve İdari Kadrosu”