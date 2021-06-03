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UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI PROJE

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 3. Sınıf Öğrencileri “ Hadi, Sende Harekete Geç “ Sloganıyla, “ Pandemide Eve Mahkum Kalan Çocuklar” adlı bir Proje Çalışması başlattı.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN ANLAMLI PROJE

Uşak Üniversitesi  İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü 3. Sınıf  öğrencilerinden  Eren GÜÇLÜ, İpek KARAN ve Mehmet Bilal ŞAMOĞLU, Halkla İlişkiler Kampanyaları dersi kapsamında 20 Nisan- 30 Mayıs tarihleri arasında, pandemi sürecinde evde kapalı kalan çocukların motor ve bilişsel becerilerinin körelmesine ve dış dünyayla bağlantılarının kopmasına engel olmak amacıyla bir kampanya başlattılar.

Öğrenciler ilk etkinlik olarak, çocukların fiziksel aktivitelerini artırmak ve obezite risklerini en aza indirgemek için, zoom uygulaması üzerinden  İstanbul, Hatay ve Uşak illerinde online eğitim alan 3-11 yaş aralığındaki çocuklarla birlikte spor yapıp dans ettiler ve her gün düzenli spor yapmaları konusunda çocuklardan söz istediler.

Kampanyanın ikinci etkinliğinde ise, çocukların algısal tanımlamalarına yardımcı olmak ve görsel hafızalarını geliştirmek amacıyla yine Zoom uygulaması üzerinden oyuncak müzelerini gezdiler.

Proje sorumlularından Eren GÜÇLÜ:  “ Çocukların gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için, bu tarz aktivitelerin yaygınlaşması konusunda herkesin çaba göstermesini temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

Haber Kaynak: Mehmet Bilal Şamoğlu 

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