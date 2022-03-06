Üniversiteliler insansız su altı ve su üstü araç yarışmalarına hazırlanıyor

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesinden 25 öğrencinin oluşturduğu RovsTech İnsansız Su Altı Otonom Araç Proje Takımı, üretim aşamasındaki su altı ve su üstünde hareket etme kabiliyeti bulunan mini araçlarla yurt içi ve yurt dışında yarışmalara hazırlanıyor.

Üniversite bünyesinde 2019 yılında kurulan RovsTech İnsansız Su Altı Otonom Araç Proje Takımı'nda Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Endüstriyel Tasarım bölümlerinden öğrenciler yer alıyor.

Danışmanlığını Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol ve Kumanda Sistemleri Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Ersin Erol ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Boğaç Poyraz'ın yaptığı takım, su altı ve su üstündeki çeşitli görevleri yerine getirebilecek araçlar üzerinde çalışıyor. Öğrenciler, hem kablolu ve uzaktan kumandayla hem de otonom çalışabilen insansız araçların dizaynından itiş motorlarına, elektronik kartlara kadar kendileri tasarlıyor.