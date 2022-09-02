Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi kuruluyor

Türk Alman Üniversitesinde düzenlenen imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Türk Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız, üniversitelerinde yürütülen çalışmalardan bahsettiği konuşmasında, uluslararasılaşma kapsamında yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma merkezleriyle iş birliği yaparak çift diploma ve akreditasyon çalışmaları yaptıklarını aktardı.

Yıldız, ayrıca Almanya'dan başka ülkelerde de çift diploma programlarını hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türk Alman Üniversitesi olarak vizyonumuz üniversitemizi yenilikçi, seçkin, mükemmel bir üniversite haline getirmek, Alman partner üniversitelerimiz ve sanayiyle uluslararası iş birliğini yoğunlaştırmak ve yeni iş birlikleri kurmaktır. Bu amaçla araştırma alanında öncelikli alan profillerini ileriye götürmek, eğitim ve araştırmalarda mükemmelliği teşvik etmek için birçok alanda faaliyet göstermeye çalışıyoruz. İşte UYAM gibi projelerimiz de bu niyet ve çabalarımızın birer somut kanıtıdır."