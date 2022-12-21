Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ile nitelikli insan kaynağının gelişmesine olanak sağlayan, girişimciliği teşvik eden ve finansman imkanlarının artırıldığı örnek bir girişimcilik ekosistemi oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, Turcorn 100 Programı'nı ise Türkiye'den yeni milyar dolar değerlemeye ulaşan şirketler çıkarmak için tasarladıklarını söyledi.

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, dünya ekonomisinin geçen yıl yaklaşık yüzde 6 büyürken küresel girişimcilik ekosisteminin yüzde 14 civarında büyüdüğünü hatırlatarak aralık itibarıyla dünya genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 1.200 unicornun 4 trilyon dolar değere ulaştığını söyledi.

Halihazırda dünyada 2 milyona yakın teknoloji girişiminin bulunduğunu, her yıl yaklaşık 140 bin yeni girişimin bu ekosisteme dahil olduğunu dile getiren Varank, 2021'de yatırım turu ve yatırım büyüklüğü anlamında rekorların kırıldığını, bu sene ise azalan yatırım oranlarının ve düşen değerlemelerin konuşulmaya başlandığını anlattı.

Varank, bu yılın 9 ayında 26 bin yatırım turunda 2021'in yaklaşık yarısı kadar, 330 milyar dolarlık, yatırım gerçekleştiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya genelindeki eğilimin aksine Türkiye'de 2021'de yakaladığımız başarı trendinin artarak devam ettiğini memnuniyetle takip ediyoruz. Geçen yıl Türkiye'de 329 girişim, toplamda 1,6 milyar doların üzerinde yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırmıştı. 2022 yılının 9 ayında neredeyse aynı rakamları yakaladık sene sonunda bunları geçeceğimizi düşünüyoruz. En çok yatırım yapılan zirvedeki ilk 10 ülke arasında yerimizi aldık.

Bu süreçte, ülkemizde başlayıp unicorn olan başarılı girişimlerin serüvenlerine baktığımızda birçok yeni girişimin de ciddi yabancı fon yatırımı aldığına ve yüksek tutarlarda çıkış yapma başarısı gösterdiklerine hep beraber şahitlik ediyoruz. Aynı zamanda girişim sermayesi fon sahiplerinin, melek yatırım ve kitle fonlama platformlarının sayısının da giderek arttığını görüyoruz."