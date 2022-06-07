Türkiye’nin devlerinden Sanayi 4.0 için 5G iş birliği

Arçelik, Nokia ve Türk Telekom güçlerini birleştirerek, Türkiye’de 5G altyapısıyla hayat bulan imalat sanayi teknoloji çözümlerini geliştiren girişimlerin ürünlerinin ticarileşme ve küreselleşme süreçlerinin desteklenmesi hedefiyle "[email protected]" programını başlattı.

Program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, KOSGEB ve TÜBİTAK TÜSSİDE'nin desteğiyle hayata geçirildi. [email protected] programının tanıtılması amacıyla Arçelik Çayırova kampüsünde yer alan Arçelik Garage Innovation Hub'da, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, çevrim içi katılım gösteren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Strateji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Utku Barış Pazar, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ve Nokia Türkiye Kıdemli Ülke Yöneticisi Özgür Erzincan'ın katılımıyla bir imza töreni gerçekleştirildi.

Yeni nesil iletişim teknolojileri ve özellikle yerli teknoloji geliştirmenin önemine inanan ve bu konuda iş birliğine giden Arçelik, Nokia ve Türk Telekom, [email protected] programı ile Türkiye'deki 5G girişimlerinin imalat sanayine yönelik ürün ve çözümler geliştirmesini, bu ürünlerin ticarileşme ve küreselleşme süreçlerinin desteklemesini hedefliyor.

"Girişimlerimize 5G'nin uygulandığı gerçek bir üretim alanı sunuyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, etkinlikte yaptığı konuşmada, dördüncü Sanayi Devrimi'nin (Sanayi 4.0) baş döndürücü bir hızla tüm hayatı etkilediği bir dönemde 5G ve ötesi teknolojilerin, iletişimde büyük bir dönüşüm sağlayarak birçok yenilikçi uygulamanın geliştirilmesi ve yaygınlaşması için altyapı sunduğunu söyledi.

Bu nedenle, katma değeri yüksek, yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi için Türkiye'de güçlü bir 5G ekosisteminin gelişimini kritik gördüklerini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Nitekim, TÜBİTAK tarihinin en büyük bütçeli desteğini sağladığımız Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi, ülkemize bu alanda önemli bir araştırma birikimi ve ürün geliştirme kabiliyeti kazandırdı. Kamu ve özel sektörün iş birliği ile hazırladığımız '5G ve Ötesi Teknolojiler ile Bağlantılı Yaşam Yol Haritası'nda 5G teknolojilerinin kritik değer kattığı dikey sektörlerde performansını doğrulamak, yerli 5G uygulama çözümlerimizi küresel pazarlara taşımak için atacağımız adımları tanımladık.

Akıllı üretim ve lojistik sistemleri, akıllı ulaşım ve araştırma üniversiteleri, teknoparkların yer aldığı akıllı geliştirme alanlarını öncelikli uygulama temaları olarak belirledik. Bugün kamu ve özel sektörün iş birliği ile hayata geçirdiğimiz [email protected] ile öncelikli uygulama alanlarından ilki için önemli bir iş birliğine gidiyoruz. Akıllı üretim teknolojileri ürün ve hizmetlerini geliştiren girişimlerimize 5G'nin uygulandığı gerçek bir üretim alanı sunuyoruz. Girişimlerimizi potansiyel müşteriler ile buluşturarak hızlı bir şekilde ürünlerini ticarileştirmelerine imkan sağlıyoruz."

"Bu iş birliğinin diğer firmalara da örnek olmasını diliyorum"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da telekomünikasyon sektörünün küresel büyüme, refah ve inovasyon için öneminin göz ardı edilemeyecek durumda olduğunu belirterek, bir ülke veya bölgedeki yenilik ve gelişme hızının, genellikle telekomünikasyon sisteminin yaygınlığına bağlı olduğunu ifade etti.

Telekomünikasyon altyapısı ve hizmetlerini işletmenin ve sürdürmenin ciddi yatırım gerektirdiğini vurgulayan Sayan, "Özellikle 5G ile artış yaşanması öngörülen internet veri trafiği ve beraberinde kapasite taleplerinin karşılanması ihtiyacı ile birlikte veri iletişiminin 20 kata kadar hızlanması bekleniyor. Daha fazla bağlantı yoğunluğuna izin verecek olan 5G ile tek bir kilometre karede bir milyona kadar bağlantının desteklenmesi öngörülüyor. Yalnızca 5G teknoloji pazarının 2030 yılına kadar potansiyel olarak 620 milyar dolara ulaşacağı, 5G’nin yüksek hız ve minimum gecikme süresiyle en iyi sürümüne ulaşacak olan sağlık, akıllı hizmetler, tüketici ve medya kullanımının ise küresel ekonomiye 1,3 trilyon dolar katkıda bulunması bekleniyor." diye konuştu.

Sayan, 5G teknolojisine yerli ve milli altyapı ürünlerini kullanarak geçmenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Esasen bu hedefin tohumlarını, 2015 yılında verdiğimiz 4.5G yetkilendirmeleri ile attık. Mobil işletmecilerin şebekeye yaptıkları yatırımlar içerisinde yer alan donanım ve yazılım gibi katma değeri yüksek ürünlerin yüzde 45'e varan oranlardaki kısmını yerli ürünlerden karşılanmasına ilişkin yükümlülükler getirdik. İlk yatırım döneminde çok düşük seviyede olan yerlilik oranı, 2020-2021 yatırım döneminde yüzde 33'e ulaşmıştır. Gelinen aşama, üretim ekosisteminin potansiyelini göstermesi açısından önemlidir. Hem üreticilerimizin hem de işletmecilerimizin yerli malı belgeli ürün geliştirme ve kullanma çabalarını memnuniyetle takip ediyoruz. Hem ülkemizin ve dünyanın önde gelen endüstriyel kuruluşlarından Arçelik'in üretim kapasitesini geliştirecek hem de özelikle startuplarımızın ürünlerini deneyimleyebilecekleri bir ortam oluşturacak bir çalışmaya daha şahitlik ediyoruz. Bu iş birliğinin diğer firmalara da örnek olmasını diliyorum."