Türkiye’de üretilen mobil oyunları 800 bin kişi oynuyor

Türkiye oyun pazarı, her yıl ortalama 1 milyar dolar gelir elde etme yolunda ilerliyor. Bu gelirin yarısından fazlası mobil oyunlar tarafından üretiliyor. Türk mobil oyun sektörü, 30 milyondan fazla yerli, yüz milyonlarca yabancı oyuncuya ulaşıyor. Google Play’de yayınlanan ve Türkiye’de geliştirilen mobil oyunlar ortalama olarak 759 bin 470 kişi tarafından indiriliyor.

Google Play’de 2 bin 584 Türk oyun geliştirici var

Sadece Google Play istatistiklerine bakıldığında 169 bin 137 oyun geliştiricisinin 2 bin 854’ünün Türk geliştiriciler olduğu görülüyor. Bu istatistiğe sadece Türkçe adreslerin hesaba katıldığı düşünüldüğünde bu sayının çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Türk oyunları sadece sayıca değil, aynı zamanda kullanıcıların beğenisiyle de dikkat çekiyor. Küresel ortalamada mobil oyunlar 5 yıldız üzerinden 3,70 puan alırken, Türk geliştiricileri tarafından üretilen oyunların yıldız ortalaması 3,91.

Türkiye’de oyun sektörü desteklerle büyüyecek

Google Play istatistiklerine göre Türk geliştiricilerinin oyunlarının sadece yüzde 3’ünün ücretli olduğunu belirten IFASTURK Eğitim Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Türk mobil oyun pazarında oyunların yaklaşık yüzde 87’si reklam içeriyor. Bu, oyunların yüzde 73’ünde reklam bulunan tüm dünyaya kıyasla daha yüksek bir değer. Türk geliştiricilerin yüzde 28’i para kazanmak için uygulama içi ödemelerden yararlanıyor. Bu da dünya ortalamasının üzerinde. Oyun sektörünün çok büyük bir potansiyeli mevcut. Önümüzdeki senelerde Ticaret Bakanlığı’nın da oyun ve uygulama girişimleri için başlattığı ‘Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği’ ile bu sektörün ivmeleneceğini göreceğiz. IFASTURK olarak girişimcilerin kendi markalarını oluşturmaları, teşviklerden ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaları için destek vermeye devam edeceğiz. Oyun sektörünün ülke ekonomisindeki payının artması için daha fazla girişimciye ihtiyaç var.” dedi.